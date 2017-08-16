TSE'den Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bilgi güvenliği belgesi

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Türk Standardları Enstitüsünden (TSE) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi aldı.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı kapsamında verilen belgenin teslimi için TSE'de tören düzenlendi.

TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin, dijital çağın güvenlik ayağının altyapısını oluşturduğunu vurgulayarak, "Bu sistem ile evin içerisini, evin kapısını düzenlemiş, kimin eve girip çıktığını kontrol altına almış oluyorsunuz. Biz bu konuyu makro planlama açısından önemli aşamalara böldük. Donanım testi olacak, yani sizin kilitleriniz, içeride kullandığınız araçlarınız güvenli olacak. Yazılımlarınız güvenli olacak, yani içeriden belirli araçlarla raporlama yapılmasını sağlamanız garanti altına alınacak. Personeliniz belgeli olacak ve bilgi güvenliği yönetim sistemine sahip olacaksınız. Bu dört ayak gerçekleştirildikten sonra siber güvenlik diye adlandırdığımız koruma sistemlerini devreye alabiliyorsunuz. Bu dört ayak olmadan siber güvenlik inşa edilemez." ifadesini kullandı.

Korkmaz, Türkiye'de yabancı belgelendirme kuruluşlarının da etkisiyle bu alanda bir kirlenme yaşandığına dikkatİ çekerek, Türkiye'de belgelendirmenin sürekli ciddiyeti kaybolan bir süreç ve hizmet olduğunun altını çizdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu da kamuda bilgi güvenliğine ve TSE'nin bu alana yaptığı katkılara işaret ederek, "Standartları kimin belirlediği gerçekten çok önemli. Bilgiye çok kıymet veriyoruz. Bu bilgiyi güvenli kılmak ayrıca önemlidir. Sizin sahanıza girip mahremiyetinize müdahale edebiliyorlar. Ülkeler arası ilişkilerde bile bu çok kritik bir hal aldı. O yüzden kamunun bilgi güvenliği çok önemli. TSE bize hakikaten güven veriyor." değerlendirmesinde bulundu.