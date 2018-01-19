TSE'den Kilim Mobilya'ya çevre yönetim sistemi belgesi

ANKARA (AA) - Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından, Kilim Mobilya'ya çevre yönetim sistemi belgesi verildi.

TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz, Enstitü'deki törende yaptığı konuşmada, kurum olarak Türk markalarına hizmet vermeyi şiar edindiklerini söyledi.

Sanayileşmeyle birlikte ortaya çıkan çevresel sorunlara dikkati çeken Korkmaz, "Bu anlamda Kilim Mobilya'nın 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi alması, ülkemizin bilinen markalarının bu konulara hassasiyet göstermesi, sadece TSE Başkanı olarak değil bir vatandaş olarak da bizleri memnun edip gururlandırıyor." dedi.

TSE'nin çevresel duyarlılıkta üst noktada olduğunu vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Sera gazı gibi benzer konular Çevre Bakanlığımızın mevzuatına girdi. Bakanlığımızla 'doğrulayıcı kuruluş' olarak anlaşmalarımız var. Sera gazı emisyonlarının izlenmesinde biz de etkin rol alıyoruz. Aynı zamanda sivil havacılık faaliyetlerinin çevreye olumsuz etkilerinin izlenmesi konusunda, yeşil havalimanları projelerinde çalışmalar yapıyoruz. Denizlerimizin kirlenmesiyle ilgili konularda da yeşil liman projeleri ile limanlarımızın da çevreye olumsuz etkilerinin olup olmadığının izlenmesi konusunda faaliyetler yürütüyoruz."

Kilim Mobilya Üst Yöneticisi Mesut Yiğit de Türk sanayisinin gelişiminde TSE’nin çok özel bir yeri bulunduğunu belirterek, Kurumun Türkiye ve Avrupa’da standartlar konusunda almış olduğu mesafenin farkında olduklarını söyledi. Yiğit, "Biz Türk sanayisi olarak TSE ile beraber hareket ederken hem entellektüel hem de milli bir mücadele veriyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Korkmaz, 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi'ni Yiğit'e verdi.

Söz konusu belge, bir kurumun yaptığı faaliyetlerde çevreye verdiği zararı bir yönetim sistemi prensibiyle minimize etmeye veya yok etmeye çalıştığını gösteriyor.