TSE'den standartlar için yeni yazılım geliyor

- Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahittin Korkmaz, kalite altyapısını yükseltmeye çalıştıklarını belirterek, "Avrupa Birliği'nden (AB) aldığımız projeyle editöryal bulut yapısıyla standardizasyon süreçlerinin yönetileceği bir yazılım geliştireceğiz." dedi.

Başkan Korkmaz, TSE'de düzenlenen toplantıda, yonga levha sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

TSE Başkanı Korkmaz, yaptığı konuşmada, sektörün daha da gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi.

Üretim ve hizmette kalite altyapısını dünya standartlarının üzerine çıkarmak için çalıştıklarına işaret eden Korkmaz, "AB'den aldığımız projeyle editöryal bulut yapısıyla standardizasyon süreçlerinin yönetileceği bir yazılım geliştireceğiz. Bu yazılım sayesinde, standart konulacak konuyla ilgili tarafların tamamına ulaşarak, anlık görüşler alacağız ve ortak konsensüsü en uç noktada sağlayacağız. Projeyi önümüzdeki günlerde Avrupa ile aynı zamanda gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.



Yıllık ciro 14 milyar dolar



MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Serhat Dayanıklıoğlu da Türkiye'nin MDF (lif levha) üretiminde Çin'in ardından dünyada ikinci sırada olduğunu vurgulayarak, yıllık cironun 14 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Kullanılan ham maddenin yüzde 70'inin iç piyasadan karşılandığını anlatan Dayanıklıoğlu, kalanını ithal etmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Dayanıklıoğlu, sektörün daha da büyümesi için kurumdan beklentilerini aktararak, şunları kaydetti:

"Sektöre yönelik testlerin 'Kritik Muayene/Deneyler' kategorisine alınması sonucu oluşan mağduriyetin giderilmesi, yurt dışındaki akredite laboratuvarlardan alınan bazı belgelerin TSE'den temin edilmesi, Türkiye'ye özgü ağaç türü ve yapısı standardının (TS EN 17225-1) yeniden değerlendirilmesi ve yeni bir standardın geliştirilmesi, TSE test raporları ve belgelere ulaşılabilir hale gelecek altyapının oluşturulması, TSE laboratuvarlarında halen yapılamayan bazı testlerin yapılabilir standart test haline getirilmesi önem taşıyor."