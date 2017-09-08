TSE'den velilere okul alışverişi uyarısı

ANKARA (AA) - Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahittin Korkmaz, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi yapılan okul alışverişlerine ilişkin, "Çocuklarımızı kırtasiye malzemelerindeki olası risklerden korumanın en güvenilir yolu, alışverişlerde TSE markalı ürünleri tercih etmektir." ifadesini kullandı.

Korkmaz, yazılı açıklamasında, 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2017-2018 eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrenci ve velilere, okul alışverişlerinde dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin uyarılarda bulundu.

Alışveriş merkezlerinde, çarşı ve pazarlarda çok sayıda marka ve çeşitte kırtasiye malzemeleri satışa sunulduğunu belirten Korkmaz, reyonlarda genellikle çizgi film kahramanlarıyla süslenmiş, albenisi yüksek, renkli kırtasiye ürünleri satıldığını bildirdi. Çocukların ilgisini çeken bu ürünlerden bir kısmının markasız ya da kaynağı belirsiz ürünler olması nedeniyle çok ucuza satıldığına dikkati çeken Korkmaz, şöyle devam etti:

"TSE'nin standardizasyon ve kalite alanlarındaki çalışmaları ve bunu TSE markasıyla tescilleyen belgelerinin velilerimize okul alışverişinde yardımcı olacağına inanıyoruz. Güvenlik standartlarına uygun üretilmeyen ürünler, kullanıcılar için sağlığın bozulmasına neden olabilecek riskler taşımaktadır. Bu tür ürünlerin kullanılması, başta kanser olmak üzere obezite, hiperaktivite, sinir ve bağışıklık sistemi gibi pek çok sağlık sorununa davetiye çıkarmak anlamına gelecektir. Çocuklarımızı kırtasiye malzemelerindeki olası risklerden korumanın en güvenilir yolu, alışverişlerde TSE markalı ürünleri tercih etmektir."

Korkmaz, bir ürünün üzerinde TSE markası bulunmasının, o ürünün üretim yerinde tetkikler yapıldığını, TSE laboratuvarlarında test ve muayenelerden geçtiğini gösterdiğinin altını çizdi.

Tüketicilerin okul alışverişlerinde ve oyuncaklarda araması gereken bir başka markanın da "CE" işareti olduğunu ifade eden Korkmaz, bu damganın ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımını sağlayarak, insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenilir olduğunu gösterdiğini hatırlattı.

- "Üreticisi bilinmeyen ürünler tercih edilmemeli"

Korkmaz, üreticisi bilinmeyen hiçbir ürünün satın alınmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Üreticilerin bilinen, güvenilir markalar olmasına dikkat edilmelidir. Kırtasiye malzemesi alırken mutlaka TSE damgalı ve yaş grubuna uygun ürünler tercih edilmelidir. Oyuncak ve kırtasiye ürünleri satın alınırken, ürünün fiyatı değil, geçtiği testler ve sahip olduğu belgeler alıcı için kriter olmalıdır. Kokulu ürünler çocuklara verilmemelidir. Yüz boyası, dövme kalemi gibi deri üzerine uygulanan kozmetik ürünlerde dermatolojik testlerden de geçmiş, güvenilir markalar tercih edilmelidir. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahip firmalar tercih edilmelidir. Ürünlerin üzerinde sağlığa zararlı olmadığını belirten ibareler aranmalıdır. Ürünlerin üzerinde ya da ambalajlarında mutlaka üretici ya da ithalatçıya ait ulaşılabilir adres ve telefonların bulunması gerekmektedir."