TSK 28 bin ton et ve şarküteri ürününü ESK'dan temin edecek Türk Silahlı Kuvvetleri, Et ve Süt Kurumundan toplam 28 bin 200 ton kırmızı et, beyaz et ve şarküteri ürünü alacak.

05 Ocak 2018 Cuma 15:56