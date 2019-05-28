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TSKB ve EBRD özel sektör için güçlerini birleştirdi

- TSKB ve EBRD imzaladıkları yeni risk paylaşım anlaşmasıyla özel sektöre 100 milyon avro tutarına kadar kaynak sağlayacak - TSKB Genel Müdürü Suat İnce: - “İmzaladığımız risk paylaşım anlaşması ile Türkiye ekonomisine ve sanayisine verdiğimiz desteği sürdürmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” - EBRD Başkan Yardımcısı Jurgen Rigterink: -"Bugünkü anlaşma gibi oldukça yenilikçi araçlar, şirketlerin ticari faaliyetlerini sürdürürken büyümelerini de sağlayacak"

TSKB ve EBRD özel sektör için güçlerini birleştirdi
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), yeni bir risk paylaşım anlaşmasına imza attı.

TSKB açıklamasına göre, EBRD bu anlaşma doğrultusunda TSKB ile birlikte çeşitli firmalara kredi ihtiyaçlarının yüzde 50’sine katılarak toplamda 50 milyon avro kaynak aktarmış olacak. İki kurumun ilk olarak 2016 yılında imzaladıkları risk paylaşım anlaşmasının ikinci fazı niteliğindeki iş birliği, EBRD’nin bu alanda Türkiye’deki tek iş birliği anlaşması olma özelliğini taşıyor.


- "Değer yaratmak için hız kesmeden çalışmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, "Türkiye’nin ekonomik dengelenme sürecinde, özel sektöre sağlanan finansman desteği büyük önem arz ediyor. Değerli iş ortağımız EBRD ile imzaladığımız risk paylaşım anlaşması ile Türkiye ekonomisine ve sanayisine verdiğimiz desteği sürdürmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. TSKB olarak ülkemizin geleceğine umutla bakıyor, özel sektör firmalarımıza hem finansman hem de danışmanlık hizmetlerimizle değer yaratmak için hız kesmeden çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TSKB’nin kurulduğu günden itibaren Türkiye’nin ve Türk sanayisinin sürdürülebilir kalkınması için tüm gücüyle çalışan bir banka olduğunu aktaran İnce, "Her zaman hedefimiz, iş alanlarımızı oluşturan kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerimizi geliştirerek ileriye taşımak oldu. Öncüsü olduğumuz sürdürülebilir bankacılık felsefesi bizleri koyduğumuz hedeflere taşımaya devam ediyor. Her dönemde yerli ve yabancı paydaşlarımızın tercih ettikleri iş ortağı olmak stratejilerimizin doğruluğunun güçlü bir kanıtı niteliğinde." ifadelerini kullandı.

EBRD Başkan Yardımcısı Jurgen Rigterink ise "EBRD kredilendirme faaliyetlerinin görece azaldığı bir dönemde Türkiye’ye desteğini sürdürmektedir. EBRD olarak Türkiye ekonomisinin 2020 yılına kadar toparlanma noktasına gelmesini bekliyoruz. TSKB ile bugünkü risk paylaşım anlaşması gibi oldukça yenilikçi araçlar, şirketlerin ticari faaliyetlerini sürdürürken büyümelerini de sağlayacak." açıklamasında bulundu.


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