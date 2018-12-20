TSKB ve Escarus, 7. Sürdürülebilirlik Atölyesi'ni gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve iştiraki TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Escarus’un birlikte gerçekleştirdiği Sürdürülebilirlik Atölyesi İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Yapılan açıklamaya göre, TSKB'nin iştiraki TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Escarus ’la birlikte gerçekleştirdiği Sürdürülebilirlik Atölyesi’nin 7'ncisi, bu yıl İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İTÜ NOVA ve İTÜ ME2M’in işbirliğiyle düzenlenen Sürdürülebilirlik Atölyesi’ne Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ile Şehir ve Bölge Planlaması bölümlerinden öğrenciler katıldı.



"İklim Değişikliği: Şirketler için Yeni Bir Risk Unsuru" temasıyla gerçekleşen atölyeye, 28 öğrenci katıldı. Özel sektörden alanında uzman katılımcıların liderliğinde ekipler kuran öğrenciler, vaka çalışmaları yaptı. Çok boyutlu bakabilme ve takım olarak çalışma konularına odaklanılan etkinliğe, TSKB’nin ve ESCARUS’un farklı bölümlerinden yöneticiler de eşlik etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdür Yardımcısı Yetkin Kesler, sürdürülebilirlik alanında yürüttükleri farkındalık çalışmalarının kendileri için önemli bir odak alanı olduğunu ifade ederek, "Sürdürülebilirlik Atölyesi de bu konuda gerçekleştirdiğimiz en istikrarlı projeler arasında yer alıyor. Yedi yıldır gerçekleştirdiğimiz atölyeleri, geleceğin liderleri olan gençler nezdinde farkındalık yaratmak adına çok önemsiyoruz. Atölyelere öğrencilerin ilgisinin artarak devam ettiğini, sürdürülebilirlik kavramının gençlerde karşılığı olduğunu gözlemlemek de bizi memnun ediyor. Bugüne kadar İTÜ, Bilkent, Koç, ODTÜ, Sabancı gibi pek çok değerli okulun öğrencisiyle buluşma imkanı yakaladık. Önümüzdeki yıllarda da Sürdürülebilirlik Atölyesi’ne farklı üniversitelerde devam ederek, daha çok öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı ESCARUS Genel Müdürü Hülya Kurt da Sürdürülebilirlik Atölyeleri’nde geleceğin karar vericileri üniversite öğrencilerle, akademisyenlerle, TSKB ve Escarus yöneticileri bir araya geldiğini hatırlatarak, "Atölyemize liderlik eden özel sektör temsilcileri, TSKB ve Escarus yöneticileri tarafında çok ciddi bir bilgi birikimi var. Her geçen gün artan bu değerli bilgi ve deneyimin gençlere aktarılması büyük önem taşıyor. Sürdürülebilirlik Atölyesi de yıllardır bu paylaşım için en uygun zemini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Kurt, bu yılki vaka çalışmasının tema ve yaklaşım açısından Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıdığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl, iklim değişikliğinden etkilenebilirliği yüksek olan tekstil sektöründeki iki şirketin yöneticileri rolündeki öğrenciler, şirketlerine ve sektöre yönelik iklim bağlantılı riskleri değerlendiriyor; bu risklerin şirketlerinin finansal tablolarına yansımalarını analiz ediyorlar. Çalışma farklı disiplinlerden üniversite öğrencilerini bir araya getirirken günümüzün önemli sürdürülebilirlik problemlerine yönelik yaratıcı bakış açılarının geliştirilmesi amacına da hizmet eediyor. Benzer çalışmaların farklı paydaşlara yönelik uygulamalarını da ilerleyen dönemlerde hayata geçirmeyi hedefliyoruz."

