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TSKB ve ESCARUS'tan Sürdürülebilirlik Atölyesi

- Koç Üniversitesinin işletme, ekonomi ve mühendislik bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencileri tarafından ilgiyle karşılanan atölye, bu yıl Sürdürülebilir Enerji Yönetimi temasıyla düzenlendi

TSKB ve ESCARUS'tan Sürdürülebilirlik Atölyesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve bankanın sürdürülebilirlik danışmanlığı alanında çalışan iştiraki ESCARUS, Sürdürülebilirlik Atölyesinin 5'incisini Koç Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla hayata geçirdi.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesinin işletme, ekonomi ve mühendislik bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencileri tarafından ilgiyle karşılanan atölye, bu yıl Sürdürülebilir Enerji Yönetimi temasıyla düzenlendi.

Prof. Dr. Kamil Yılmaz'ın desteği, Koç Üniversitesi Ekonomi Kulübünün iş birliğiyle hayata geçirilen Sürdürülebilirlik Atölyesine TSKB'nin ve ESCARUS'un farklı bölümlerinden proje koçları da eşlik etti.

Atölyede öncelikle sürdürülebilirlik kavramsal olarak ele alınarak, dünyadaki son gelişmeler hakkında bilgi verildi. Sürdürülebilirliğin iş modellerine etkisiyle ilgili yapılan sunumların ardından, öğrencilere analizi yapılacak vaka ile ilgili detaylar aktarıldı.

Öğrenciler, ekiplere ayrılarak sürdürülebilir enerji yönetimi temalı örnek bir model geliştirmeye çalıştı ve her grup sunumlarını gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Mühendislik Müdürü ve TSKB Sürdürülebilirlik Alt Komitesi Başkanı Coşkun Kanberoğlu, TSKB'nin sürdürülebilirlik alanındaki en önemli önceliklerinden birinin deneyim paylaşımı olduğunu belirterek sürdürülebilirlik alanında ilk okuryazarlık programı niteliğinde olan bu proje hakkında bilgiler verdi.

Kanberoğlu, "2012 yılından bu yana geleceğin yönetici adayları olarak gördüğümüz üniversite öğrencileri nezdinde farkındalık yaratmak amacıyla Sürdürülebilirlik Atölyeleri düzenliyoruz. Atölyelerde öğrenciler ile TSKB ve Escarus yöneticilerini bir araya getirerek sürdürülebilirliği farklı perspektiflerden yorumluyoruz. Sürdürülebilirlik konusundaki deneyimimizi öğrencilerle paylaşarak geleceğin sürdürülebilir iş modellerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Geleceğe yatırım yapmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm süreçleri sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve ekonomik eksenlerinde değerlendirmek gerektiğini belirten ESCARUS Genel Müdürü Hülya Kurt ise "Geleceğin karar vericileri ve yöneticileri olan öğrencilerin sürdürülebilirlik konusunu sahiplenecek yegane elçiler olacağını biliyoruz. Bizler gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilirlik Atölyeleri ile bu kavramı farklı açılardan değerlendirmeye ve yorumlamaya çalışıyoruz. Geleceğin dünyasını ancak sürdürülebilirlik konusunda farkındalık sahibi olan kuşakların kuracağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Sürdürülebilirlik AtölyesiTskbTürkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)
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