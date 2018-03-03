TSKB’de Yeni Atamalar Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda (TSKB) yeni atama ve görev değişiklikleri gerçekleşti. 1 Mart 2018 tarihi itibarıyla, Artun Özerdem TSKB İş Geliştirme Müdürlüğü görevine, Melis Sökmen Çakıroğlu TSKB İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevine getirildi.

Artun Özerdem, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde 2001 yılında tamamladı. Kariyerine aynı yıl, Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda müfettiş olarak başladı. 2010 yılına kadar bu görevini sürdüren Özerdem, ardından aynı kurumda Proje ve Değişim Yönetimi departmanı ile Strateji ve Kurumsal Performans Yönetimi departmanında yönetici olarak görev aldı. 2016 yılında TSKB’de göreve başlayan Artun Özerdem, 2016-2018 yılları arasında İş Geliştirme Grup Yöneticiliği yaptı.



Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden 2002 yılında mezun olan Melis Sökmen Çakıroğlu, yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde tamamladı. Kariyerine 2002 yılında TRT’de belgesel program sorumlusu olarak başlayan Çakıroğlu, 2006-2008 yılları arasında Yurtiçi Kargo Pazarlama Bölümünde Reklam ve Halkla İlişkiler Uzmanı olarak görev yaptı. 2008 yılında TSKB’de Kurumsal İletişim biriminde çalışmaya başlayan Çakıroğlu, 2014 yılında Yetenek Yönetimi ve Kurumsal İletişim Yöneticiliği, 2017 yılında ise İnsan Kaynakları Grup Yöneticiliği görevine atandı.