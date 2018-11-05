Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa dünya Trabzon Halit yalçın avcı
Faiz düşürüldü
Faiz düşürüldü
İndirim nefes aldıracak
İndirim nefes aldıracak
İş yapmak kolaylaştı
İş yapmak kolaylaştı
KoçSistem'e ödül
KoçSistem'e ödül
ÖTV taban satışlar tavan
ÖTV taban satışlar tavan

TSKB'den yeni iş fikirleri için teknoloji ve girişimcilik platformu

- Banka, Türkiye Girişimcilik Vakfı iş birliğiyle kurduğu TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu'nda kalkınma odaklı iş fikirleri olan girişimcilerle buluşuyor

TSKB'den yeni iş fikirleri için teknoloji ve girişimcilik platformu
banner17

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) iş birliğiyle kurduğu TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu'nda kalkınma odaklı iş fikirleri olan girişimcilerle bir araya geliyor.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, değişen dünyaya ayak uydurmak, yeni iş yapış şekilleri ve yenilikçi bakış açıları geliştirmek için 2016 yılında "Geleceğe Bakış" programını başlatan banka, TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu ile bu programı bir adım öteye taşıyor.

GİRVAK iş birliğiyle hayata geçirilen platform, TSKB çalışanlarının uzman bankacılık deneyimleri ve bilgi birikimleriyle GİRVAK temsilcilerinin (fellowlar) heyecanları ve girişimcilik ruhlarını bir araya getiriyor.

Platformun tanıtıldığı toplantı, Kolektif House'da gerçekleştirildi. Platformun ilk etkinliği 3 Kasım'da, girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleşti.


- "Platform ile deneyim ve yeniliği ortak akılda buluşturacağız"


Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, TSKB'nin sürdürülebilirlik ve kalkınma alanındaki çalışmalarında güçlü iş birliklerinin büyük rolü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün, bizim için çok önemli yeni bir iş birliğinin temelini atıyoruz. Teknoloji ve inovasyonun tüm sektörleri şekillendirdiği içinde bulunduğumuz dönemde, deneyim ve yeniliğin ortak akılda buluşmasını çok önemsiyoruz. Bugünün ve geleceğin ruhuna uygun kalkınma modelleri oluşturmak için kurum kültürümüze girişimcilik unsurunu ekliyor ve ülkemizde dijital dönüşümün itici gücü olan start-up ekosistemiyle iş birliği yapmak için yola çıkıyoruz. Bu iş birliğiyle şimdiye kadar imza attığımız yeniliklere, yenilerini ekleyeceğiz. Daha da önemlisi, ülkemizin kalkınması için yaptığımız çalışmalar, yepyeni bir bakış açısıyla güçlenecek. Daha çok kişinin hayatına dokunacak, daha çok gencin geleceğini dönüştüreceğiz. GİRVAK ile birlikte kurduğumuz TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu ile deneyim ve yeniliği ortak akılda buluşturacağız. Bu platform aracılığıyla GİRVAK'ın girişimcilik kültürünü yaygınlaştırma misyonu ile TSKB'nin kalkınma ve yatırım bankacılığı alanındaki deneyimini harmanlayan, uygulanabilir yeni ürün ve stratejiler ortaya çıkarmayı arzu ediyoruz."


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
(TSKB)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1