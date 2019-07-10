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TSKB’ye 177 milyon dolar sendikasyon kredisi

- TSKB, 12 farklı ülkeden toplam 12 bankanın katılımıyla 177 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti - TSKB Genel Müdürü Suat İnce: - "Türkiye’nin kalkınmasına ve sürdürülebilir büyümesine çok yönlü katkılarımızı stratejik hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla devam ettiriyoruz"

TSKB’ye 177 milyon dolar sendikasyon kredisi
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İSTANBUL (AA)- Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ (TSKB), 9 Temmuz’da imzalanan sendikasyon kredi anlaşmasıyla 12 bankadan 177 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi aldı.

TSKB’den yapılan açıklamaya göre, Doha Bank, Arab Banking Corporation, Citi, ING NV, ING AŞ, Standard Chartered Bank, SMBC, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, BKT ve Raiffeisen Bank International AG’nin katılımcı olduğu kredi, Commerzbank’ın koordinatörlüğünde temin edildi.

367 gün vadeli sendikasyon kredisi faiz oranı Euribor / Libor + yüzde 2 iken yenileme oranı ise yüzde 80 oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, bankanın 69’uncu faaliyet yılında Türkiye’nin kalkınmasına ve sürdürülebilir büyümesine çok yönlü katkılarını stratejik hedefleri doğrultusunda kararlılıkla devam ettirdiklerini belirtti.

İnce, “Sendikasyon kredimizi, geçen yıllarda olduğu gibi, uluslararası piyasalarda önde gelen 12 farklı ülkenin prestijli bankalarının katılımı ile gerçekleştirmiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz. TSKB’nin uluslararası piyasalardaki güçlü ve güvenilir algısıyla, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına sunduğumuz desteği sağladığımız finansal kaynaklarla artırarak sürdürmeye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

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Sendikasyon KredisiTskb
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