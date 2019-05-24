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TSKB’ye yeni atama

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) Kurumsal Finansman Direktörlüğü’ne Poyraz Koğacıoğlu atandı.

TSKB’ye yeni atama
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Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda (TSKB) Kurumsal Finansman Direktörlüğü görevini, 13 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla Poyraz Koğacıoğlu üstlenmeye başladı.

Lisans eğitimini ODTÜ Uzay Mühendisliği bölümünde tamamlayan Poyraz Koğacıoğlu aynı yıl içerisinde Koç Üniversitesi Finans yüksek lisans programına başladı. Buradaki eğitimi sırasında bir yıl boyunca Bocconi Üniversitesi Finans bölümünde değişim programına dâhil oldu.

2002-2004 yılları arasında Koç Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Koğacıoğlu, kariyerine 2005 yılında Oyak Yatırım’da Hisse Senedi Araştırma Analisti olarak devam etti.

Ardından, 2006 yılında 3 Seas Capital Partners’da Kıdemli Analist, 2007 yılında TAIB-PDF Kurumsal Finansman’da Uzman olarak görev aldı. Aynı yıl, Ak Yatırım Kurumsal Finansman ekibine Kıdemli Uzman olarak geçti ve 2010 yılında ise Müdür Yardımcısı unvanını aldı.

Koğacıoğlu, 2012 yılında Garanti Yatırım Kurumsal Finansman ekibine Yönetici olarak geçiş yaptı. 2015 yılından 2019 Şubat ayına kadar Direktör olarak M&A ve IPO alanında Garanti Yatırım’daki rolüne devam eden Koğacıoğlu 2019 Şubat ayında Şeker Gayrimenkul’e Genel Müdür Yardımcısı olarak geçiş yaptı.

TSKB kariyerine 13 Mayıs 2019 tarihinde başlayan Poyraz Koğacıoğlu bankanın Kurumsal Finansman Direktörü olarak görev yapacak.

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