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TSK'ya 3 yeni modüler üs bölgesi

- 100 Günlük İcraat Programı kapsamında 3 modüler üs bölgesi TSK'ye teslim edildi - Havan atışlarına karşı güçlendirilmiş yapıda taşınabilir yaşam üniteleri, balistik koruma sistemleri, alarm, emniyet ve ikaz sistemlerinden oluşan modüler üs bölgelerinin sayısı 29'a ulaştı

TSK'ya 3 yeni modüler üs bölgesi
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ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kullanımına sunulan güçlendirilmiş ve teknolojik donanımları artırılmış modüler üs bölgelerinin sayısı artırılıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı karşılamak amacıyla, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen modüler yapıdaki üs bölgeleri, terörle mücadele ve vatan savunmasında önemli rol oynuyor. Üst düzey keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle donatılan üs bölgeleri, güvenlik güçlerinin emniyeti ve operasyonel faaliyetlerinin etkinliği anlamında katkılar sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük İcraat Programı kapsamında yer alan 3 üs bölgesi Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından öngörülen süre içerisinde TSK'ye teslim edildi.

Başkanlığın koordinasyonunda, ASELSAN'ın yükleniciliğinde sürdürülen projeyle bugüne kadar 29 modüler üs bölgesi TSK kullanımına sunuldu.

Modüler yapıdaki üs bölgeleri, havan atışlarına karşı güçlendirilmiş yapıda taşınabilir yaşam üniteleri, balistik koruma sistemleri, alarm, emniyet ve ikaz sistemlerinden oluşuyor.

TSK ihtiyaçlarını azami ölçüde yerli ve milli imkanlarla karşılamaya yönelik çalışmalar yürüten SSB, modüler üs bölgelerine yönelik kurulum faaliyetlerine devam edecek.

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100 Günlük Icraat ProgramıModüler üs BölgesiSavunma Sanayii BaşkanlığıTSK
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