ANKARA (AA) - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, UBER ve benzeri sistemlerle mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirterek, "Bu tür uygulamaların esnafın emeğini çalmasına müsaade etmeyeceğimizi gerekli bütün platformlarda dile getirerek, bu uygulamaların önüne geçeceğiz." dedi.

Apaydın, ATO Congresium'da toplanan TŞOF 31. Olağan Genel Kurulu'nda, 24 Haziran'daki seçimlerde elde ettiği başarı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Genel kurulların, bir dönemin çalışmalarının incelendiği ve gelecek döneme ilişkin yapılacakların kararlaştırıldığı demokratik platformlar olduğunu ifade eden Apaydın, şoför ve nakliyeci esnafının sorunlarının önemsenmesi ve çözümü yönünde kararlılıkla hareket etmek adına yetki istediklerini söyledi.

Apaydın, şoför esnafının çözülmesi gereken pek çok sorununun olduğuna işaret ederek, "Vergi ve sosyal güvenlik primleri, sigorta şirketlerince insafsızca yükseltilen zorunlu trafik sigorta primleri, akaryakıt giderleri ve yedek parça maliyetlerinin yüksek oluşu, bir türlü önlenemeyen yasa dışı taşımacıların faaliyetleri ve sektördeki yüksek sermayeli tacirlerin yarattığı haksız rekabet koşulları esnafımızı perişan etmektedir." diye konuştu.

Hayatının hiçbir döneminde mücadeleden ve sorumluluktan kaçmadığını vurgulayan Apaydın, TŞOF Başkanlığı gibi onurlu bir makamın ağırlığını ve kendisine yüklediği sorumluluğu çok iyi bildiğini dile getirdi.

- "UBER ile mücadele edeceğiz"

Apaydın, yeni dönemde UBER ve benzeri sistemlerle mücadele edeceklerine dikkati çekerek, "Bu tür uygulamaların esnafın emeğini çalmasına müsaade etmeyeceğimizi gerekli bütün platformlarda dile getirerek, bu uygulamaların önüne geçeceğiz." ifadesini kullandı.

Halk otobüsü sahibi esnafın ücretsiz taşımadan kaynaklanan hak kayıplarının önüne geçmeyi amaçladıklarını anlatan Apaydın, esnafın mağduriyetinin giderilmesi için öncelikle ücretsiz ya da indirimli taşımadan faydalanacak kişilerin titizlikle belirlenmesine, kullanım sayısının sınırsız tutulmasının önlenmesine, ödeme tutarının belirlenmesinde gelir-gider dengesine önem verilerek daha adil bir gelir desteği sağlanmasına ilişkin çalışmalarının süreceğini belirtti.

Apaydın, esnafa ait araçların engellilerin erişimine uygun hale getirilmesinin mümkün görünmemesi, yenileriyle değişiminin ise esnafın ekonomik gücünün çok üstünde olması nedeniyle öncelikle mevcut araçlarda bu zorunluluğun aranmamasını istediklerini, engellilerin ulaşımını sağlayacak ihtiyaca göre araç alınması yönünde bir kanuni düzenlemenin yapılması yönünde çalışmalar yürüteceklerini bildirdi.



Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ndeki düzenlemelerden kaynaklanan kamera kayıt sistemli, üç noktalı kemer, oturak sensörü gibi uygulamada tereddüt yaratan zorunlulukların hem ekonomik hem de uygulanabilir hale gelmesi ve istenen amaca ulaşılmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi konusunda çalışma yapılarak servisçi esnafının haklarını koruyacaklarını vurgulayan Apaydın, "Ayrıca, taşımalı eğitimde taşıma bedeli belirlenirken esnafımızın zaman içinde uğraması muhtemel ekonomik kayıplarının dikkate alınması için girişimlerimiz devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Apaydın, araç sahibi olmadıkları halde, taksi, minibüs, servis, halk otobüsü ya da nakliye aracında şoförlük yapanların odalara kayıt olmalarının önündeki yasal engellerin kaldırılmasının yanı sıra, korsan taşımacılık yapanlarla mücadele konusunda çalışacaklarını kaydetti.

