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TŞOF 31. Olağan Genel Kurulu

- TŞOF Başkanlığına yeniden Fevzi Apaydın seçildi

TŞOF 31. Olağan Genel Kurulu

ANKARA (AA) - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanlığına yeniden Fevzi Apaydın seçildi.

TŞOF'un 31. Olağan Genel Kurulu, ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

Mevcut Başkan Fevzi Apaydın'ın tek aday olarak katıldığı genel kurulda 2 bin 605 delege oy kullandı. Geçerli oyların 2 bin 473'ünü alan Apaydın, başkanlığa yeniden getirildi.

Apaydın'ın yönetim kurulu listesinde Ali Ateş, Celil Anık, Hasan Topçu, Mehmet Ali Alkan, Halit Yılmaz, Seyfi Çalışkan, Mehmet Yiğiner, Ünal Akdoğan, Veysel Sarı, İbrahim Yılmaz, Aziz Fatih Yılmaz ve Ali Fuat Şeker yer aldı.

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Fevzi ApaydınGenel KurulTŞOF
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