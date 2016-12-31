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TŞOF Başkanı Apaydın'dan yeni yıl mesajı

- Apaydın: "Şoför esnafı olarak istiyoruz ki dünyanın her yerinde barış, huzur ve bereket olsun"

TŞOF Başkanı Apaydın'dan yeni yıl mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yeni yılda dünyanın her yerinde barış, huzur ve bereket olması dileğinde bulundu.

Apaydın, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'nin ve dünyanın zor günlerden geçtiğini, dünya liderlerinin atacakları adımları çok iyi hesaplamaları gerektiğini kaydetti.

2017'nin Türkiye ve dünyaya huzur, bereket ve barış getirmesini dilediklerini belirten Fevzi Apaydın, dünya ve Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

Terör olayları ve savaş şartlarının insanlığı adeta bir sınava tabi tuttuğunu ifade eden Apaydın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şoför esnafı olarak istiyoruz ki dünyanın her yerinde barış, huzur ve bolluk bereket olsun. Her yere gönül rahatlığı ile gidip gelelim. Vatanı, milleti için, insanlarımızın huzur ve mutluluğu için canlarını hiçe sayarak, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, bugün de aynı mücadeleyi vererek şehit düşen aziz vatan evlatlarımızın geride bıraktığı nesle ve çocuklarına daha iyi ve kardeşçe yaşanabilir bir dünya kalsın. 2016 yılı gibi bir yıl daha yeni insanlık dramları yaşamak istemiyoruz."

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Türkiye Şoförler Ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi ApaydınYeni Yıl
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