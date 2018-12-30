ANKARA (AA) - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, alkol tüketiminin yoğunlaştığı yılbaşı gecesinde taksilerin tercih edilmesini önerdi.



Apaydın, yazılı açıklamasında, kazaların ve kesilen cezaların en büyük sebebinin alkollü araç kullanımı olduğunu belirtti.



Alkollü araç kullanımının telafisi olmayan kayıplara neden olacağına işaret eden Apaydın, "Alkollü araç kullanımı hem kendi canımızı hem karşıdaki sürücüyü hem de araba içerisinde sevdiğimiz insanları tehlikeye atmak demektir." değerlendirmesinde bulundu.



Apaydın, bu yılın 11 ayında 134 bin 508 yolcuya alkollü olarak araç kullanmaktan ceza kesildiğine dikkati çekerek, aynı dönemde 2 bin 869 kişinin alkollü araç kullanmak suretiyle ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına sebep olduğu bilgisini verdi.

Alkol tüketiminin yoğunlaştığı yılbaşı gecesinde taksilerin tercih edilmesi gerektiğine vurgu yapan Apaydın, şunları kaydetti:

"Yeni yıla dışarıda ve alkol alarak girecek vatandaşlarımız kendi araçları yerine taksici esnafımızı tercih etmeli. Alkollü araç kullanmanın cezası bin 2 lira. O gece taksicilerimiz tüm ülkemizde 24 saat hizmet verecek. O gece sürekli yapılacak olan denetimler de birçok noktada artırılacak. Taksilerimiz o gece 81 ilde 24 saat hizmette olacak."



Öte yandan, kış mevsiminin ağır geçtiğinin altını çizen Apaydın, sürücüleri mevsimsel faktörleri gözden kaçırmaması konusunda uyardı.



