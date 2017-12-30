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TŞOF'tan kış lastiği uyarısı: Tüm araçlara kış lastiği takılmalı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Apaydın, can ve mal güvenliği açısından sadece ticari araçlara değil tüm araçlara kış lastiği takılması gerektiğini ifade etti.

TŞOF'tan kış lastiği uyarısı: Tüm araçlara kış lastiği takılmalı

ANKARA (AA) - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yazılı açıklamasında, kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sahiplerine uygulanacak 625 liralık cezanın 1 Ocak 2018'ten sonra 715 liraya yükseleceğini anımsattı.

Sadece ticari araçlara değil tüm araçlara can ve mal güvenliği açısından kış lastiği takılması gerektiğine vurgu yapan Fevzi Apaydın, şunları kaydetti:

"Yaşanan trafik kazalarının 69 bin 359'u, araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uyduramamaktan kaynaklı. 2017 yılının 11 ayında toplam 377 bin 26 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 282 bin 215 kişi yaralandı, 3 bin 299 kişi ise hayatını kaybetti. Kazalar en çok yandan çarpma, yayaya çarpma, yoldan çıkma, arkadan çarpma, devrilme, savrulma ve takla gibi sebeplerle meydana geldi. Yoğun kış şartlarının hakim olduğu soğuk ve buzlu havalarda olası trafik kazalarını önlemek ve yeni yıla kazasız girmek için tüm araç sahipleri kış lastiği takmalı."

Muhabir: Ayşenur Sağlam

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Fevzi ApaydınKış LastiğiTŞOFTürkiye
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