Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon dünya Bursa
Davos Zirvesi başlıyor
Davos Zirvesi başlıyor
EMSAD'tan yerli atağı
EMSAD'tan yerli atağı
En iyi ödülü aldı
En iyi ödülü aldı
Fındıkı zirve yaptı
Fındıkı zirve yaptı
Ayder kar şenliği başlıyor..
Kar şenliğine celun

TŞOF'tan tatile çıkacaklara "kış şartları" uyarısı

- TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın: - "Geçen yıl okullarda yarıyıl tatilinin başladığı ocak ayında 32 bin 256, şubatta 28 bin 462 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 22 bin 141 kişi yaralandı, 460 kişi hayatını kaybetti" - "Özellikle kişisel araçlarıyla yolculuk yapacak vatandaşlarımız zorlu kış şartlarına hazırlıklı olmalı. Kış lastiği takmadan, araçta zincir ve halat bulundurmadan yola çıkılmamalı"

TŞOF'tan tatile çıkacaklara
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, geçen yıl okullarda yarıyıl tatilinin yapıldığı ocak ve şubat aylarında toplam 60 bin 718 trafik kazası meydana geldiğini belirterek, "Özellikle kişisel araçlarıyla yolculuk yapacak vatandaşlarımız zorlu kış şartlarına hazırlıklı olmalı. Kış lastiği takmadan, araçta zincir ve halat bulundurmadan yola çıkılmamalı." ifadesini kullandı.

Apaydın, yazılı açıklamasında, yarıyıl tatilinde yola çıkacak sürücülerin hava şartlarını göz önünde bulundurarak araçlarını kış koşullarına uygun şekilde hazırlamaları gerektiğini bildirdi.

Fevzi Apaydın, "Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen eğitim ve öğretime ara verecek. Özellikle kişisel araçlarıyla yolculuk yapacak vatandaşlarımız zorlu kış şartlarına hazırlıklı olmalı. Yola çıkmadan önce araçların kontrolü ve bakımı ihmal edilmemeli. Kış lastiği takmadan, araçta zincir ve halat bulundurmadan yola çıkılmamalı. Sise, buza, kara karşı tedbirli olunmalı. Yetkililer de trafikteki tatil yoğunluğunu göz önünde bulundurarak denetimleri sıklaştırmalı." uyarısında bulundu.

Vatandaşların kış şartları ve yollardaki yoğunluğu dikkate alarak toplu taşıma araçlarını kullanmaya özen göstermesi gerektiğini vurgulayan Apaydın, şunları kaydetti:

"Geçen yıl yarıyıl tatilinin başladığı ocak ayında 32 bin 256, şubatta 28 bin 462 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 22 bin 141 kişi yaralandı, 460 kişi hayatını kaybetti. Bu yıl kazasız belasız bir yarıyıl tatili geçirmek için tüm vatandaşlarımız aşırı hızdan kaçınıp trafikte daha dikkatli davranmalı. Hem ekonomimiz hem de trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu taşıma araçlarını kullanmaya özen gösterilmeli. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize kazasız belasız bir yarıyıl tatili diliyorum."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fevzi ApaydınKış LastiğiTŞOFYarıyıl Tatili
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1