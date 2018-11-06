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TSPB Başkanı Erhan Topaç, AA Finans Masası'na konuk olacak

- TSPB Başkanı Erhan Topaç, yarın AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak

TSPB Başkanı Erhan Topaç, AA Finans Masası'na konuk olacak
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

Topaç, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

TSPB Başkanı Topaç'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.

AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.



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Anahtar Kelimeler:
AA Finans MasasıTSPB Başkanı Erhan Topaç
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