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TSPB'de "Mutluluk Sanatı" semineri düzenlendi

- Seminer ile katılımcıların kurumsal hayatın bireysel yaşantılarıyla ruhsal ve bedensel uyumu, süreçlerin bilinçli yönetimi, biyolojik ve ruhsal dengelerin tüm dış koşullara rağmen yeniden sağlanması konusunda bilgi edinmesi amaçlandı

TSPB'de
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinde (TSPB), 20 Mart Dünya Mutluluk Günü dolayısıyla "Mutluluk Sanatı" semineri düzenlendi.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, 20 Mart Dünya Mutluluk Günü kapsamında, Birlik tarafından "Mutluluk Sanatı" başlıklı bir seminer gerçekleştirildi.

Katılımın yoğun olduğu seminerde, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Uzman Dr. Seda Ülgen konuşmacı olarak yer aldı.

TSPB'de düzenlenen seminerle, katılımcıların kurumsal hayatın bireysel yaşantılarıyla ruhsal ve bedensel uyumu, süreçlerin bilinçli yönetimi, biyolojik ve ruhsal dengelerin tüm dış koşullara rağmen yeniden sağlanması konusunda bilgi edinmesi amaçlandı.

Seminerde, "Modern yaşam enerjimizi nasıl etkiliyor?", "Daha kaliteli yaşam koşullarına kavuştukça neden daha mutsuz ve yorgun bireyler haline geliyoruz?", "Kariyer yaşamlarımızdan vazgeçmeden, mutlu ve yaratıcı bireyler olmaya nasıl devam ederiz?" gibi sorulara cevap arandı.

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20 Mart Dünya Mutluluk GünüSeminerTSPB
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