TSPB'nin 20. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

İSTANBUL (AA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Kurulumuz 2018 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla 350 milyar TL borçlanma araçları, 24 milyar TL kira sertifikaları, 23 milyar TL pay senedi, 13 milyar TL de fon payları olmak üzere toplam 410 milyar TL menkul kıymet ihracına izin vermiştir. Aynı dönemde piyasalarımızda işlem gören özel sektör menkul kıymet stoku 127 milyar TL pay senedi, 62 milyar TL borçlanma araçları olmak üzere toplam 189 milyar TL tutarına ulaşmıştır." dedi.

Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) 20. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın açılışında, kasım ayında gerçekleştirilen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin yoğun ilgi gören kongrelerden biri olduğunu söyledi.

Kongreye olan yüksek katılımı, sermaye piyasalarına olan ilginin ve bilgi ihtiyacının da bir tezahürü olarak değerlendiren Taşkesenlioğlu, şöyle devam etti:

"Ekonomimizin önemli bir aktörü olan ve 2001 yılından beri faaliyette bulunan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, ülkemizdeki bankaları, aracı kurumları, portföy yönetim şirketlerini, payları borsada işlem gören yatırım ortaklıklarını bünyesinde üye olarak barındıran, temsil eden, kamu kurumu niteliğinde bir kuruluştur. Bu nedenle finans piyasalarına ilişkin kararların alınma süreçlerinde ve uygulamaların takibinde, iyileştirilmesi gereken alanların tespitinde, öncü bir rol üstlenmesi, yapılacak düzenlemelerin sıhhati ve kalıcılığı açısından yaşamsal öneme sahiptir. Artık geleneksel hale gelen Sermaye Piyasaları Kongresi'nin yanı sıra ekim ayında Birliğin öncülüğünde gerçekleştirilen Sermaye Piyasaları Vizyon Toplantısı'nda da gördüğümüz üzere Birliğin, sermaye piyasalarımızın geliştirilmesine dönük proaktif çalışmalarıyla son dönemde ön plana çıkmasından memnuniyet duyuyoruz.”

Dünyada geleneksel iş yapma modellerinde hızla değişim yaşadığını aktaran Taşkesenlioğlu, “Sektörümüzün de bu gelişmelere hazır olması gerekiyor. İnternetin gelişimi, mobil telefonlar, nesnelerin interneti, yapay zeka gibi gelişmeler hayatımızı ve iş yapma modellerimizi derinden etkiliyor. Son dönemlerde yayımlanan raporlarda da değeri yaklaşık 260 trilyon doları bulan fonlarda, saklama, transfer, borç verme, yatırım ve risk yönetimi gibi işlemlerin gerçekleştiği küresel finansal aracılık sisteminde gerçekleşecek değişikliklerin köklü olacağına değinilmektedir.” diye konuştu.

Taşkesenlioğlu, büyük çoğunluğu bankalar tarafından yönetilen küresel finansal aracılıkla bağlantılı gelir havuzunun büyüklüğünün 2017 yılında yaklaşık 5 trilyon dolar civarında olduğuna işaret ederek, “Önümüzdeki dönemde küresel finansal aracılık sisteminin piyasa yapısını ve bu sistemdeki aktörlerin rollerini teknolojik ve veriye dayalı yenilikler ile düzenleyici otoritelerin bu alanda katalizör görevi görecek düzenleme adımlarının şekillendireceği ve mevcut karmaşık küresel finansal aracılık sisteminin daha basit ve az katmanlı bir yapıya sahip olacağı öngörülmektedir.” şeklinde konuştu.

SPK'nın 2018 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla 350 milyar TL borçlanma araçları, 24 milyar TL kira sertifikaları, 23 milyar TL pay senedi, 13 milyar TL de fon payları olmak üzere toplam 410 milyar TL menkul kıymet ihracına izin verdiğini anlatan Taşkesenlioğlu, aynı dönemde piyasalarda işlem gören özel sektör menkul kıymet stokunun 127 milyar TL pay senedi, 62 milyar TL borçlanma araçları olmak üzere toplam 189 milyar TL tutarına ulaştığını bildirdi.

Taşkesenlioğlu, “Kurulumuz son dönemde uluslararası piyasalarda yaygın olarak kullanılan "menkul kıymetleştirme" işlemlerine yönelik yeni düzenlemelerle piyasalarımızın önünü açmış ve bu işlemlerin maliyetini azaltıcı teşvik uygulamalarını hayata geçirerek söz konusu özel sektör menkul kıymetleri stokunu artırmaya dönük adımlar atmıştır.” dedi.

Şirketlerin performansı için finansman kaynağının son derece önemli bir konu olduğunu vurgulayan Taşkesenlioğlu, "Finansman kaynaklarına erişimi kolaylaştırabildiğimiz, çeşitlendirebildiğimiz ölçüde hem finansman maliyetleri aşağıya çekilecek hem de yatırımların kısa sürede tamamlanması kolaylaşacaktır. Söz konusu yatırımlar tamamlandığı oranda toplumsal gelişim ve refahımız artacak, yatırım ortamımız iyileşmeye devam edecektir.” diye konuştu.

Özel sektör eliyle tamamlanacak bu yatırımların makul bir finansman maliyeti ile sağlanması için sermaye piyasalarının güçlenmesi, ürün çeşitliliğinin sağlanması, piyasanın büyümesi ve derinleşmesinin son derece önemli olduğuna dikkati çeken Taşkesenlioğlu, şunları kaydetti:

“Bu konuda şirket sahiplerinden, Kurulumuza, aracı kuruluşlarımızdan yatırımcılarımıza kadar hepimize büyük görevler düştüğünü hatırlatmak istiyorum. Bundan dolayı sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için uygulayacağımız politikaları birlikte hayata geçirmeliyiz.”

- "Birlik ve sektör olarak ödevimizi yaptık"



TSPB Başkanı Erhan Topaç da sermaye piyasalarının en önemli işlevlerinden birinin reel sektöre kaynak yaratmak olduğunu belirterek, bu yılın kasım ayı itibarıyla pay, borçlanma aracı, kira sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler gibi TSPB üyeleri tarafından ihracı gerçekleştirilmiş olan sermaye piyasası araçlarının halka açık kısmının bugünkü değerinin 400 milyar TL olduğunu kaydetti.



Türkiye'nin yatırım dünyasında yüksek büyüme oranlarıyla dikkati çeken bir ülke olduğuna işaret eden Topaç, "Ülkemizin büyümesine ortak olabilmek için bu büyümeyi sağlayan şirketlerimize pay almak gerekiyor. Yabancı yatırımcılar bu potansiyelden yıllardan beri yararlanmaktadır. En dalgalı dönemlerde bile pay piyasasındaki yabancı yatırımcı ağırlığı yüzde 60'ın altına düşmemiştir. Bu anlamda sermaye piyasamız cari açığın finansmanında da önemli rol oynamaktadır." diye konuştu.

Topaç, TSPB olarak, güçlü ve sağlıklı bir Türkiye için güçlü ve sağlıklı bir sermaye piyasaları olması gerektiğine inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Bu nedenle, birlik ve sektör olarak ödevimizi yaptık. Tüm sektörün katılımıyla oluşturduğumuz ortak akıl toplantılarımızla sermaye piyasamızın daha da geliştirilmesi için yapılması gerekenleri somut öneriler olarak raporladık ve düzenleyici kurumlarımıza sunduk. Sektör olarak, sermaye piyasasındaki sıçramanın, Yatırımcı Seferberliğini de içerecek şekilde 'Ulusal Sermaye Piyasası Tanıtım Projesi' hedefi doğrultusunda uzun dönemli bir planla gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz."

Konuşmalarının ardından genel kurul toplantısı basına kapalı gerçekleştirildi.



