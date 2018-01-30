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TSSK 5. Proje Pazarı

- TSSK bünyesinde faaliyet gösteren firmalar, 5. Proje Pazarı'nda ürünlerini sergiledi

TSSK 5. Proje Pazarı

ANKARA (AA) - Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) çatısı altında faaliyet gösteren firmaların geliştirdikleri ürünler, 5. Proje Pazarı'nda tanıtıldı.

TSSK Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ünal, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, kümelenmenin 124 üyesi olduğunu, ihracat seviyesinin geçen yıl 135 milyon doları bulduğunu, ciro seviyesinin de 1,4 milyar lirayı yakaladığını söyledi.

Ünal, temel amaçlarının Ar-Ge ve inovasyonu, üniversitelerle sanayi iş birliğini daha özgün ve verimli çözümleri üretecek şekilde geliştirmek olduğunu aktararak, proje pazarının, büyük oyuncularla küçük oyuncularının birbirlerinin ihtiyaç ve yeteneklerini tanımalarına fırsat verdiğini belirtti. Ünal, yerli oyuncuların birbirleriyle olan irtibatlarını sağlayarak yurt dışına bağımlılığı minimize etmek açısından da söz konusu pazarın önemine dikkati çekti.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin belirlenen ekonomik hedeflere ulaşması için orta teknolojiden yüksek teknoloji segmentine sıçraması gerektiğini vurgulayarak, bu sıçramayı gerçekleştirebilecek en önemli kentin Ankara olduğunu belirtti.

Savunma sanayisinin sadece bağımsızlık ve güvenlik için değil, Türkiye ekonomisinin küresel rekabeti için de önem taşıdığına işaret eden Özdebir, "Savunma sanayisi rekabetin en açık ve acımasız şekilde gerçekleştiği bir alandır, savunma sanayisinin gelişme düzeyi ülkemizin jeopolitik ve stratejik konumu nedeniyle ülkemiz için büyük bir önem taşımaktadır." diye konuştu.

KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna Şahin, odak noktalarının, teknoloji geliştirme ve yerlileştirme, teknoloji tabanlı girişimcilik, KOBİ'lerin uluslararasılaştırılması, ölçek büyütme olduğunu anlattı. Türkiye'nin ihraç ettiği sanayi ürünlerinin yaklaşık yüzde 60'lık kısmının ithal edilen girdi malzemelerinden oluştuğunu ifade eden Şahin, "İthal edilen ürünlerin içerisinde yurt içinde KOBİ'lerin kolaylıkla üretebileceği ürünler varken, destek mekanizmalarıyla üretebilecek hale gelecek ürünler de mevcut. Bunları göz önünde bulundurarak geçtiğimiz günlerde teknolojik ürünler üretilmesini sağlayacak, dışa bağlılığı azaltacak yerli ve milli üretimi destekleyecek iki yeni destek modeli geliştirdik." dedi.

- "Türkiye seçimini yaptı"

Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi de milli olarak gerçekleştirilen projelerin Türk ordusunun en önemli değerlerinden birisi olduğuna dikkati çekti. Tüfekçi, "Türkiye seçimini yaparak bağımsız, teknolojisini kendi geliştiren bir ülke olma yoluna gitti ancak bu seçimi yapmış olmak tek başına yetmiyor. Bundan sonraki süreçte bu seçimimizi güçlendirecek daha önemli adımlar atmamız gerekiyor. Bu amaçla savunma sanayisinde yatırımlar yapmak gerektiği gibi bu yatırımlara hizmet edecek teknolojilerin de geliştirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

ODTÜ Rektörü ve ODTÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök de 100'den fazla savunma sanayisi firmasına ev sahipliği yapan ODTÜ Teknokent'in en önemli hedeflerinden birinin ülke savunmasına katkıda bulunacak milli ve yenilikçi teknolojilerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt ile ODTÜ Rektörü Kök, ODTÜ-KOSGEB iş birliği protokolünü imzaladı.

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