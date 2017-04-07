KÜTAHYA (AA) - Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği (TSÜMB) Başkanı Tevfik Keskin, endüstriyel yoğurdun kansere neden olduğu iddialarına ilişkin, "Bilimsel araştırmalara dayalı olmaksızın hazır yoğurdun kansere neden olduğuyla ilgili sarf edilen ifadeler, zincirleme şekilde tüketiciler ve üreticiler başta olmak üzere, sektörün tüm paydaşlarına ve ülke ekonomisine zarar veriyor." dedi.

Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında, endüstriyel yoğurtların kansere neden olduğu yönünde iddiaların yer aldığını, bu iddiaların bilimsel değerinin olmadığını, gerçekle ilgisinin bulunmadığını savundu.

Söz konusu iddiaların bir sorumsuzluk örneği olduğunu dile getiren Keskin, medyada doğru bilgilendirme yapılması, "uzman" diye konuşturulan kişilerin de söylediklerini somut temellere dayandırmaları gerektiğini söyledi.

Mesnetsiz iddialarla kimsenin hem tüketiciye hem de üreticiye zarar verme hakkı bulunmadığını ifade eden Keskin, şöyle konuştu:

"Medya, tüketicilerin aklını karıştırarak, suni gündem yaratarak, haksız şöhret ya da rant elde etme aracı değildir. Kimsenin böyle sorumsuzca üreticilerimizin, sanayicilerimizin ekmeğiyle oynamaya, emeklerini hafife almaya hakkı yoktur. Bu tür tutumları esefle kınıyoruz. Bilimsel araştırmalara dayalı olmaksızın hazır yoğurdun kansere neden olduğuyla ilgili sarf edilen ifadeler, zincirleme şekilde tüketiciler ve üreticiler başta olmak üzere, sektörün tüm paydaşlarına ve ülke ekonomisine zarar veriyor. Kimsenin, vatandaşlarımızın aklını karıştırmaya, emeğinin hakkını kuruş kuruş elde etmeye çalışan üreticilerimizi ve son teknolojileri kullanarak ürünleri sağlıklı bir şekilde raflara taşıyan gıda sanayicilerini bu şekilde baltalamaya hakkı yok. Bin bir emekle tüketiciye ulaştırılan ürünleri kötülemek bu kadar basit olmamalı."

- "İnsan sağlığı her şeyden önemli"

Keskin, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğu çağımızda gıda güvenliği adına yapılan araştırmalar ve çalışmaları görmezden gelerek, kişisel reyting uğruna bir taraftan tüketicilerimizin kafasını karıştırmakta diğer yandan da dünyada yer edinmeye çalışan sektörlerimizi karalamaktadırlar. Yasaları hiçe sayarak yapılan bu talihsiz açıklamalar, sağlıklı gelecek nesilleri farkında ya da farkında olmadan engelleme çabasıdır. Süt sektörünün var olan istikrarlı ilerleyişini dönem dönem bu tür açıklamalarla baltalamaya çalışan kişilerin bundan sonra karşısında olacağımızın bilinmesini istiyoruz."

Tevfik Keskin, bu tür iddialarla üretim sürecine balta vuranlara yönelik yasal tedbirler alınmasını istediklerini de sözlerine ekledi.



