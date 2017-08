"TTG, dünyada Türkiye algısını geliştirecek"

İSTANBUL (AA) - Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Plastik, Kauçuk, Kompozit Sanayi Meclisi Başkanı Yavuz Eroğlu, Türkiye Tanıtım Grubu'nun (TTG) dünya üzerinde Türkiye ve "Made in Türkiye" algısını geliştirip tüketicileri Türk ürünlerini almaya sevk edeceğini bildirdi.

TTG'nin kurulmasına ilişkin yazılı açıklama yapan Eroğlu, sektörel tanıtım gruplarının ihracatçılardan yapılan yüksek oranlı zorunlu kesintilerle oluşturulduğunu belirterek, bunların işlevini kaybetmesi, ihracat pazarları yerine "Türk'ü Türk'e tanıtır" konuma düşmesi ve etkinliklerinin ihracatçılar tarafından sorgulanır hale gelmesi nedeniyle kapatıldığını dile getirdi.

Bu grupların kapatılmasının ardından daha etkili bir Türkiye ve Türk Malı imajı oluşturmak amacıyla TTG'nin kurulduğuna işaret eden Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığın kontrolünde TİM koordinasyonunda oluşturulacak bu yeni yapının amacı ihracatı artırmak için yurt dışında Türk malı ve Türkiye imajını güçlendirecek faaliyetler yapmak olacak. Dünyada bugün ülke imajları, tüketici kararında çok önemli yer tutuyor. Örneğin; bir ürünün Alman, İsviçre ve Japon olması ile Çin, Hindistan ve Uruguay'a ait olması o ürünün satışını ve fiyatını doğrudan etkiliyor. Bu sebeple Türk mallarının ve Türkiye'nin imajının yurt dışında yükseltilmesi ihracatımıza direkt olumlu etki yapacaktır.

Özellikle son yıllarda yaşadığımız yurt dışındaki Türkiye imajı aleyhine geliştirilen havanın düzeltilmesi adına da TTG önemli bir rol oynayacaktır. Bu yönetmelik ile artık birliklerin önemli bir kısmında yaşanan anlamsız tanıtım grubu oluşturma çabaları, Türk'ü Türk'e tanıtma uygulamaları ve ihracatçıdan zorunlu kesilen bedellerin çarçur edilmesinin önüne geçilmesi maksadıyla sektörel projelere ayrılan kaynak maksimum yüzde 20 ile sınırlandırılmış ve kontrol altına alınmıştır. Kaynağın yüzde 80'i Türk malı imajının güçlendirilmesine harcanacaktır."





- "İhracatçıdan yapılan kesintinin tavanı 10 kat azaltıldı"





Eroğlu, daha önceki sektörel tanıtım grupları tebliğinde ihracatçıdan zorunlu yapılan kesintide üst sınır binde 3 iken bu tebliğle maksimum onbinde 3'e indirildiğini hatırlattı.

İhracatçıdan yapılacak kesintinin 10 kat daha düşük bir oranla sınırlandırıldığına işaret eden Eroğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu 10 katlık düşüş ihracatçımız yönünden olumludur. Başta Sayın Bakanımız Nihat Zeybekci olmak üzere Bakanlık ekibimize bu konuda şükranlarımızı sunuyoruz. Bu olumlu adımın ileride bir adım daha öteye götürülüp bedelin kamu kaynaklarından yahut ithalatlardan yapılacak kesinti ile karşılanması daha iyi sonuçlar verecektir şeklinde düşünüyoruz.

Önümüzdeki nisan ayında ihracatçı birliklerinde yapılacak seçimin hemen öncesinde ortaya atılan sektör sayısını 26'dan 42'ye çıkarma, yeni isimlerle birlikler oluşturma çabaları içinde olanların da bu yönetmeliği iyi incelemesi gerektiğini düşünüyoruz. Nitekim şu anki mevzuat gereği iki dönem süreleri dolan 60 birlik başkanından 40'nın bir daha bu birliklere başkan seçilme şansları yok. Bu sebeple samimiyetten yoksun şekilde birlikleri bölüp yeni isimler altında tekrar seçilme çabası içindeler.

Bu yönetmelikle ihracatçıdan yapılan zorunlu kesintinin en fazla yüzde 20'si sektörel tanıtım projelerine harcanacak. Bunların sektörler arasında bölüneceğini düşünürsek sektör sayısı 26'dan 42'ye çıktığında bu rakamın yüzde 40 düşeceği görülmektedir. Yani şahsi koltuk kaygısıyla sektör sayısını artırıp daha da küçük yapılar oluşturmak, birlikleri etkin olmayan yapılara dönüştürecek ve kaynak yetmediği için ihracatçıdan yapılan kesintilerin artmasına sebebiyet verecektir."





- TTG





TTG'nin dünya üzerinde Türkiye ve "Made in Türkiye" algısını geliştirip tüketicileri Türk ürünlerini almaya sevk edeceğini bildiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"TTG hedef pazarlarda ülkemizin bilinirliğini artıracak, insanların aklına Türkiye denilince belirli bir kalite seviyesi gelmesini sağlayacak, insanları Türkiye'ye gelmeye, Türk ürünleri kullanmaya ve Türkiye'de yatırım yapmaya teşvik edecek ve bunu başkalarına tavsiye edecek kadar Türkiye markasını seven sadık tüketiciler haline getirecektir. Son yıllardaki gerek ülkemizde gerek komşularımızda oluşan istikrarsızlıkların yarattığı olumsuz ortamı aşmaya çalışırken; ülkemizdeki alt yapı, girişimci sayısı, teknoloji kullanımı yanında tarihi zenginliğimizin sunduğu sanat ve çok kültürlülük, ülkemizin doğal güzellikleri, turizmde kalite fiyat uyumu, turizm altyapımız ve mutfağımız da elimizdeki büyük kozlar olarak bu süreçte değerlendirilecektir.

Ülkenin tanıtımı bilimsel bir konu olup, bu konu muhakkak ehline verilecektir. Burada tek ses oluşturmak adına da tanıtımda; ihracatçı birliklerimiz, dış temsilciliklerimiz, sivil toplum örgütlerimiz ve ihracatçılarımız da TTG tarafından oluşturulacak milli strateji ile tam uyumlu bir şekilde Made in Türkiye mesajını her mecrada güçlü bir şekilde vurgulayacaktır. Bu yönetmelikle sektörel tanıtım gruplarında yaşanan kaos yerine tek hedefe kilitlenmiş, Made in Türkiye'yi odağına almış milli tanıtım grubu oluşturulmuş olmakla birlikte hedefe ulaşmak adına paydaşların ortak çalışması esas alınacaktır."