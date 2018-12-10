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TTK yönetimine istihdam yetkisi

ANKARA (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Yönetim Kurulu, bin 500 pano ayak üretim işçisi istihdamı için yetkilendirildi. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklarının 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik...

TTK yönetimine istihdam yetkisi
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ANKARA (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Yönetim Kurulu, bin 500 pano ayak üretim işçisi istihdamı için yetkilendirildi.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklarının 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye Taşkömürü Kurumunda, son yıllarda ayrılan nitelikli personel açığının kapatılabilmesini teminen bin 500 pano ayak üretim işçisi istihdamı için kurumun yönetim kurulu yetkili olacak.

Söz konusu işçilerin alımına ilişkin takvimle usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

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Genel Yatırım Ve Finansman ProgramıResmi GazeteTürkiye Taşkömürü Kurumu
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