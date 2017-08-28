TTK'dan kömür nakli ihalesi

ZONGULDAK (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) kömür yıkama tesisinde işlenen ürünlerin karayoluyla nakli için ihale yapılacak.

Kurumun internet sitesinde yer alan ihale şartnamesine göre, TTK'ya bağlı Kozlu ve Üzülmez kömür yıkama tesislerinde işlenen taş kömürünün bir kısmının Zonguldak Limanı'na nakli ve Çaydamar kömür satış yerine taşınması ile liman sahasında gemilere yüklenmesi gibi işleri kapsayan ihaleye yönelik teklifler, 12 Eylül'e kadar kabul edilecek.

Şartnamede, Kozlu'dan yıl boyunca toplam 10 bin ve Üzülmez'den ise 10 bin ton kömür nakledilecek.

Kurumun kömür satış yerine ise günde ortalama 50 ton ürün naklini de içeren ihale, 2 Ocak - 31 Aralık 2018 tarihlerini kapsayacak.