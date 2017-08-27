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TTK'dan malzeme nakli ihalesi

ZONGULDAK (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Kozlu, Karadon, Amasra ve Armutçuk müessese müdürlüklerine malzeme nakli için ihale düzenleyecek.Kurumun internet sitesinde yer alan ihale şartnamesine göre, müessese müdürlüklerinin ihtiyacı...

TTK'dan malzeme nakli ihalesi

ZONGULDAK (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Kozlu, Karadon, Amasra ve Armutçuk müessese müdürlüklerine malzeme nakli için ihale düzenleyecek.

Kurumun internet sitesinde yer alan ihale şartnamesine göre, müessese müdürlüklerinin ihtiyacı olan demirbağ, zincir, palet, atölye malzemeleri, iş makineleri, takım-tezgah-tesis ile kum, çakıl ve çimento gibi malzemelerin karayoluyla nakli işine ilişkin teklifler, 26 Eylül Salı gününe kadar kabul edilecek.

İhale dokümanı, TTK Satınalma Daire Başkanlığı ile kurumun Ankara'daki misafirhanesinden 200 TL karşılığında temin edilebilecek.

Taşınacak malzemenin miktarı müesseselerin ihtiyacı doğrultusunda ve yükleniciye önceden bildirilecek listeye göre belirlenecek.

Ayrıca, taşıma işlemi 2 Ocak-31 Aralık 2018 tarihlerini kapsayacak.

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