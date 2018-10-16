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TTSO'dan enflasyonla mücadeleye destek çağrısı

- TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu: - "Tüm üyelerimizi, milli dayanışma ruhuyla ürün ve hizmetlerinde asgari yüzde 10 indirim uygulayarak bu kampanyaya sahip çıkmaya davet ediyoruz"

TTSO'dan enflasyonla mücadeleye destek çağrısı
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TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" çerçevesinde başlatılan indirim kampanyasına destek verdiklerini bildirdi.

Hacısalihoğlu, TTSO Mazhar Afacan Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na iş adamları, sanayici ve esnafın destek olması çağrısında bulundu.

Enflasyonla mücadelenin aynı zamanda işsizlik, yüksek faiz ve artan girdi maliyetleriyle mücadele olduğunu belirten Hacısalihoğlu, "Türk özel sektörü bu kampanya ile devletimizle birlikte topyekun bir duruş sergileyecek ve birlikte mücadele edecektir." dedi.

Hacısalihoğlu, enflasyonla mücadelenin hep birlikte yapılması gereken bir mücadele olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sorun ülkemizin sorunudur. O yüzden enflasyonla mücadele sadece özel sektöre veya devletin kurumlarına bırakılmamalıdır. Trabzon iş dünyası olarak bizler de her zaman olduğu gibi enflasyonla mücadele konusunda devletimizin, milletimizin yanındayız. Ekonomik anlamda tam bir mücadele içinde olan ülkemize en güçlü desteği yine esnafı, tüccarı, çalışanı, üreteni, tüketeni olarak bizler vereceğiz. Tüm üyelerimizi, milli dayanışma ruhuyla ürün ve hizmetlerinde asgari yüzde 10 indirim uygulayarak bu kampanyaya sahip çıkmaya davet ediyoruz."

Hacısalihoğlu, destek vermek isteyenlerin TTSO Genel Sekreterliği'ne başvurarak ya da "www.ttso.org" sitesindeki formu doldurarak kampanyaya katılabileceklerini ifade etti.


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Enflasyonla Mücadeleye DestekTrabzon
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