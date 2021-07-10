TU-AR’ın I. Sürdürülebilir Turizm Zirvesi’ne muhteşem ilgi

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) bünyesinde turizmde yeni fikirler oluşturmak üzere bir araya gelen isimlerin oluşturduğu bir sivil girişim olan Turizm Araştırma ve Geliştirme Platformu (TU – AR) tarafından düzenlenen I. Sürdürülebilir Turizm Zirvesi büyük bir katılım ile gerçekleşti.

50’den fazla konuşmacının katıldığı 11 ayrı oturumun yapıldığı Zirve sektörde sürdürülebilirliğin önemine vurgu yapan konuşmalara sahne oldu.

Türkiye’de ilk defa sürdürülebilir turizmin bütün yönleri ile masaya yatırıldığı Zirve www.tuar.live adresinden online olarak canlı olarak izlendi. Ayrıca Zirve bütün ayrıntıları ile kanalekonomi’nin internet sitesinden yayınlanacak.

Zirve’ye Fatma Şahin’in (Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı) açıklamalar damga vurdu.

Gaziantep’te yapılan çalışmaları anlatan Şahin’in konuşması katılımcılar tarafından büyük bir dikkatle dinlendi.

Zirve’ye ayrıca Suat Tural (TUREB Başkanı), Bart Van Bolhuis (Hollanda Başkonsolosu), Ömer Kartın (TÜRSAB Gastronomi İhtisas Başkanı), Randy Durband (Global Sustainable TourismCouncil (GSTC) – CEO) ve Mert Vardar (Jolly Tur CEO) gibi birçok isim konuşmacı olarak katıldı.

TU-AR tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Turizm Zirvesine birçok kuruluşla birlikte Webinar Türkiye, Jolly Tur, BRM, SDSN, Bangladeş Baş Konsolsoluğu, Türsab, Türob, Anima Mice ve Selçuk Üniversitesi, B.A.A. Turizm Fakültesi de destek verdi. Zirvenin danışma kurulu farklı alanlardan uzmanlardan oluşturulurken, bilim kurulu Selçuk Üniversitesi tarafından oluşturularak zirve süresince çeşitli panellerde moderatörlük ve sunumlarla da destek verildi.

YAPDER ve Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak moderatörlüğünde yapılan açılış oturumuna TÜRSAB Başkan Yardımcısı Ali Bilir ve TÜROB Genel Sekreteri İsmail Taşdemir katıldı.

Melek Çubuk’un (TU-AR Genel Koordinatörü ve Anima Mice Kurucusu) moderatörlüğünü üstlendiği ilk panelde Dr. Tamer Atabarut (BUYEM ve SDSN Türkiye Direktörü), Randy Durband (Global Sustainable TourismCouncil (GSTC) – CEO), Aslı Çakın Dağlı (UNDP Kapsayıcı Sürdürülebilir Büyüme Portföyü Proje Yöneticisi) ve Mert Vardar (Jolly Tur CEO) tarafından BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Perspektifinden Sürdürülebilir Turizm ve Yol Haritası değerlendirildi.

Sonraki panelde Deniz Toprak (Sörfcü Girisimci ve Mellow Türkiye Kurucusu) moderatörlüğünde Doç. Dr. Sevil Acar Aytekin (Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Öğretim Üyesi), (Dr. Aziz Ilgazi (Harran Üniversitesi), Tuncay Şahin (Düzce Ticaret Odası Başkanı), Kenan Yavuz (Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu) tarafından sürdürülebilir turizmin ekonomik, kültürel ve toplumsal katkıları masaya yatırıldı. Panelde ayrıca örnek proje olarak Ordu Sörf Projesine yer verildi. Moderatörlüğünü Ahmet Coşkunaydın’ın (Gazeteci ve Türkiye Gezginler Derneği YK Üyesi) gerçekleştirdiği 3. panelde, Shivya Nath (Blogger “ The Shooting Star), Sakil Reja Efti (Yazar, yapımcı ve Kültürel Aktivist), Saime Özmekik (Gezgin), Suat Tural (Türkiye Rehberler Odası Başkanı) eşliğinde sürdürülebilir turizmin gezgin tercihlerine etkisi tartışıldı.

Sinan Kunter’in (TV Programı Yapımcısı) moderatörlüğünde gerçekleştirilen 4. panelde, Prof. Dr. Mehmet Somuncu (Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Canan Madran (İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı İcra Kurulu Üyesi), Doç. Dr. Efsun Dindar (Bursa Uludağ Üniversitesi Gastronomi Turizmi Derneği Çevre ve Doğa Komitesi Başkanı), Uzm. Eczacı Muammer Şen (Konya Temmuz Çiftliği Kurucusu) tarafından sürdürülebilir turizmin çevresel iklimsel katkıları değerlendirildi.

Moderatörlüğü Sedef Gürsel (Boğaziçi Mezunu İş İnsanları Derneği YK Üyesi) tarafından yürütülen 5. Panelde, Dr. Duygu Hıdıroğlu (Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü), Nilüfer Yücedağ (Turizm İnnovasyon Uzmanı) ve Osman Yasin Tunçyürek’in (Travelinsightpedia Kurucu Ortağı) katılımıyla sürdürülebilir turizm ve inovasyon konusu masaya yatırıldı. Panelde örnek proje olarak Travelinsightpedia ele alındı.

Prof. Dr. Abdulah Karaman’ın(Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi, Beyşehir A.A. Turizm Fakültesi Dekanı) moderatörlüğünüüstlendiği 6. Panelde, bilimsel turizm ve sürdürülebilirliğe katkıları, Prof. Dr. Dinçer Ayaz – (Herpetolog-İki Yaşamlı ve Sürüngen Uzmanı), Doç. Dr. Ortaç Onmuş (Ornitolog, Ekologve Koruma Biyoloğu) ve Doç. Dr. Serdar Gökhan Şenol (Bitki Taksonomisti ve Ekoloğu) eşliğinde değerlendirildi. Panelde Konya Temmuz Çiftliği örnek proje olarak ele alındı.

Sürdürülebilir Turizm ve Dijitalleşme başlığında gerçekleştirilen 7. Panelin moderatörlüğünü Sevda Yılgaz (Bentour İstanbul Destinasyon Müdürü ve Turizm Otel Marka Yönetim Danışmanı) üstlenirken konuşmacı olarak Prof. Dr. Abdullah Karaman (Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi, Beyşehir A.A. Turizm Fakültesi Dekanı), Cem Kınay (Anatolity Vakfı Kurucusu), Alper Aydın (Travelinsightpedia Kurucu Ortağı), Yaşar Çelik (BiletallKurucusu) katıldı. Panelde Biletall projesi örnek proje olarak değerlendirildi.

Bahar Özay’ın (SDSN Türkiye Genel Koordinatörü) moderatörlüğünde gerçekleştirilen 8. Panelde Fatma Şahin (Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı), Bart Van Bolhuis (Hollanda Başkonsolosu), Dr. Mohammed Monirul Islam (Bangladesh Başkonsolsosu), Dr. Güven Eken (İzmir Belediye Başkan Danışmanı) ve Aslı Pasinli (WWF Türkiye CEO) tarafından sürdürülebilir destinasyon yönetimi konusu ele alındı. Örnek proje olarak İzmiras projesine yer verildi.