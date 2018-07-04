TÜBA 53. Genel Kurulu

ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) yasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Kurum için cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkaracağız. İkinci konu bina. Arzumuz TÜBA'nın çok prestijli bir binasının olması. Bina konusu hükümetimizin gündeminde. Ben konuyu takibe devam edeceğim." dedi.

Özlü, TÜBA'nın Ankara Green Park Otel'de düzenlenen 53. Genel Kurulu'na katıldı.

TÜBA'nın, Türkiye için çok önemli ve değerli bir misyonu temsil ettiğini dile getiren Özlü, kurumun ülkeyi dünya bilim topluluğunun etkin ortağı yapma görevi olduğunu söyledi.

Özlü, özellikle yeni dönemde TÜBA'nın işlev ve sorumluluğunun artacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Yeni dönem her alanda olduğu gibi bilim ve teknolojide de şahlanacağımız bir dönem olacak. Bakanlık olarak, bütün imkan ve araçları Türkiye'nin bilim merkezi olabilmesi için seferber ettik. Yerli ve milli bilimsel birikimimizi, yerli ve milli teknolojinin mayalandığı bir kaynağa dönüştürmek için büyük gayret gösterdik. Yeni dönemde de bu çabalarımızın ve ortaya koyduğumuz somut projelerin meyvesini almaya inşallah devam edeceğiz. Ülkemizi, bilim insanlarımızla 'bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi' hedefine taşıyacağız."

- "TÜBA uluslararası sempozyumlar düzenlemeli"

Batı biliminin, yüzlerce yıl boyunca ülke medeniyetinden, coğrafyasından, ilim erbabından referans aldığını vurgulayan Özlü, Batı bilimine pusula olan Türk-İslam medeniyet çizgisini yeniden ayağa kaldırmanın, geleceği ilimle inşa etmenin ortak bir görev olduğunu dile getirdi.

Özlü, Türkiye'nin asırlık bilim tecrübesiyle dünyanın parmakla gösterilen bilim ve teknoloji üslerinden biri olacağını belirterek, ülkenin bilim insanı ve araştırmacılarıyla bilim ve teknoloji maratonunda en ön saflarda yerini alacağını bildirdi.

Bakan Özlü, şunları kaydetti:

"Geçen genel kurulda başkandan 3 şey istemiştim, bunlardan biri geldi, ikisi gelmedi. TÜBA'nın bir yasaya ihtiyacı var. Kurum için cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkaracağız. İkinci konu bina. Arzumuz TÜBA'nın çok prestijli bir binasının olması. Bina konusu hükümetimizin gündeminde. Ben konuyu takibe devam edeceğim."

Özlü, kurumun bazı konularda uluslararası sempozyumlar düzenlemesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin bilimsel geleceği, Türkiye'nin sanayi devriminin sosyal etkileri, Türkiye ve dünyadaki bilimler akademilerinin çalışmaları ile eğitim alanlarına ilişkin uluslararası sempozyumlar gerçekleştirilmesinin önemine işaret eden Özlü, bu etkinlikleri kendisinin de destekleyeceğini bildirdi.

- TÜBA Başkanlığına 3 aday

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar da farklılıkların çatışma nedeni değil, zenginlik unsuru olarak görülmesine verdikleri önemi ifade ederek, "Ben ve mesai arkadaşlarım hiçbir zaman, düşünsel, inançsal ya da siyasal farklılıklara dayalı olarak hiçbir üyemize ya da bilim insanımıza ayrımcılık yapmamaya gayret ettik." dedi.

Acar, uzun vadeli stratejik bakışla TÜBA'nın kurumsallaştırılması konusunda çalıştıklarını söyledi. Türkiye'nin tüm bilim insanlarını kapsayan ulusal akademi olma bilinç ve sorumluluğuyla hareket ettiklerini vurgulayan Acar, bu konuda büyük gayret sarf ettiklerini belirtti.

Akademinin günlük tartışmaların dışında kalması için çaba gösterdiklerini dile getiren Acar, "Günlük tartışmaların dışında kalmaya gayret ettik. FETÖ, PKK ve benzeri piyon örgütler vasıtasıyla ülkemize, seçilmiş hükümete ve devletimize karşı yapılan her türlü kalkışmanın ve ihanetin her zaman karşısında olacağımızı belirttik." diye konuştu.

TÜBA Başkanlığı için asli üyelerden Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Prof. Dr. Taner Demirer aday oldu ve konuşmaların ardından seçim yapıldı.

Adayların akademi üyelerinden aldıkları oyların oranları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulacak. TÜBA Başkanlığına atanacak isim, bakan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla belirlenerek Resmi Gazete'de yayımlanacak.