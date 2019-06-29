Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa Trabzon mersin ekonomi mehmet görmez
Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da altın
Kırşehir'de buğday hasadına erken başlandı
Bozkırda 'erken hasat'
ATO'dan imar barışında çifte talep
ATO'dan çifte talep
M3 para arzı arttı
M3 para arzı arttı
Mega yat “Spectre“ Marmaris'te
Mega yat Marmaris'te

TÜBA 55. Genel Kurulu

- TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: - "Elimizde insan kaynağımızın üreteceği milli ve yerli her türlü ürünün daha nitelikli hala getirilebilmesi için yapılması gerekenler dışında çok fazla da sermayemiz yok. Bu anlamda insan gücümüzün daha nitelikli ve verimli hale getirilmesi için her birimle çalışacağız"

TÜBA 55. Genel Kurulu
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Elimizde insan kaynağımızın üreteceği milli ve yerli her türlü ürünün daha nitelikli hala getirilebilmesi için yapılması gerekenler dışında çok fazla da sermayemiz yok. Bu anlamda insan gücümüzün daha nitelikli ve verimli hale getirilmesi için her birimle çalışacağız." dedi.

Şeker, TÜBA 55. Genel Kurulu'nun açılış konuşmasında, bilim insalarını ulusal anlamda kurumsal olarak temsil etmeye çalıştıklarını, uluslararası alanda ise sıkı iş birlikleriyle faaliyet göstermeye gayret edeceklerini söyledi.

Akademinin kuruluş sürecine ve ilkelerine değinen Şeker, Türkiye'yi daha müreffeh seviyeye çıkarmak için bilim ahlakıyla paydaş kuruluşlarla iş birliği yapmak durumunda olduklarını vurguladı. Şeker, "Bunun uluslararası ayağını da şekillendirmeliyiz. Türk diasporasının temsilcilerini Akademiye kazandırmak ve üst düzeyde onlardan istifade etmek ve ülkenin öncelikli projelerine desteklerini artırmak için ilgili kurumlarla ortaklaşa projeler yürüteceğiz." diye konuştu.

Şeker, Türkiye'nin acımasız bir rekabetin ortasında yer aldığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Elimizde insan kaynağımızın üreteceği milli ve yerli her türlü ürünün daha nitelikli hala getirilebilmesi için yapılması gerekenler dışında çok fazla da sermayemiz yok. Bu anlamda insan gücümüzün daha nitelikli ve verimli hale getirilmesi için her birimle çalışacağız."

Başkanın konuşmasının ardından, TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Feridun Emecen "TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Kemal Karpat" adına bir anma konuşması yaptı. TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu ise "Türkiye’de Bilim, Bilimsel Araştırmalar ve Geleceği" temalı konferans verdi.

Konferansın ardından Genel Kurul basına kapalı devam etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Muzaffer ŞekerTÜBATÜBA 55. Genel Kurulu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5