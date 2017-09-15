ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Kore Bilim ve Teknoloji Akademisi (KAST) iş birliğiyle 20 Eylül'de İstanbul'da "Biyoteknoloji ve Biyoteknoloji Uygulamaları Sempozyumu" gerçekleştireceklerini belirterek, "Sempozyumda, transgenik (genetiği değiştirilmiş) bitki ve hayvanlarla bunların etik ve toplumsal kaygıları konusunda gerçekleştirilen araştırma sonuçları da açıklanacak." dedi.

Acar, AA muhabirine, TÜBA'nın biyoloji alanındaki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlk TÜBA-KAST sempozyumunun nisan ayında Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleştirildiğini hatırlatan Acar, etkinliğin ikincisinin 20 Eylül Çarşamba günü Yeditepe Üniversitesi ev sahipliği ve katkılarıyla yapılacağına işaret etti.

Acar, etkinlik kapsamında biyoteknoloji ve uygulamaları konusunda dünyada gelinen noktaya dair önemli bilgiler paylaşılacağına değinerek, "Tıbbi ve endüstriyel biyoteknoloji, biyoproses ve protein mühendisliği, bitki ve çevre teknolojilerinin ele alınacağı sempozyumda, transgenik bitki ve hayvanlarla bunların etik ve toplumsal kaygıları konusunda gerçekleştirilen araştırma sonuçları da açıklanacak." diye konuştu.

Sempozyum çerçevesinde, biyoteknoloji ve uygulamaları alanında iş geliştirme, stratejik ortaklıklar, ürün fırsatları, büyüme iş modelleri ve stratejilerinin masaya yatırılacağını dile getiren Acar, bu noktada araştırmacı ve karar vericiler için biyoteknolojideki en son bulguların sunulacağını söyledi.

- "Güney Kore ve Türkiye iş birliği sempozyumunda tartışılacak"

Acar, modern biyoteknolojinin geliştirilmesi ve kullanımının enerji, gıda, sağlık ve uygun çevre yönetimi için hızla artan ihtiyacı ve talebi karşılamakla kalmayacağını, aynı zamanda üretkenliği artıracağını ve yeni iş alanları yaratmaya da yardımcı olacağını kaydetti.

Sempozyumun TÜBA Konsey Üyesi ve Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin'in koordinatörlüğünde düzenlendiğini anlatan Acar, "Bu alandaki ilerlemeler biyoteknolojinin etik, yasal ve sosyal etkileri hakkında bazı endişelere ve tartışmalara yol açıyor. Bunun kötüye kullanılma potansiyeli var. Bu sebeple Türkiye ve Güney Kore arasındaki biyoteknolojide olası bilimsel iş birlikleri ortak sempozyumda tartışılacak." ifadelerini kullandı.

Biyoteknolojinin önemine işaret eden Acar, şunları kaydetti:

"Yeşil biyoteknoloji; beslenme kalitesi, niceliği ve üretim ekonomisini geliştirmek amacıyla bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalar gibi yaşayan canlıları değiştirmek için genetik mühendisliği, moleküler belirleyiciler, moleküler teşhis, aşılar ve doku kültürü gibi bilimsel araç ve teknikleri de içeren tarımsal süreçlere uygulanıyor. Beyaz biyoteknoloji de yeni kimyasallar, biyomalzemeler ve alternatif enerji kaynakları için sürdürülebilir üretime yönelik kullanılan endüstriyel süreçleri içeriyor. Mavi biyoteknoloji ise suda yaşayan organizmaların sağlığını, çoğalmasını, gelişimini ve büyümesini artırmak, zararlı su kaynaklı organizmaların çoğalmasını kontrol altına almak ve yeni ilaçlar geliştirmek için kullanılan biyoteknolojinin deniz ve su uygulamalarını kapsıyor."