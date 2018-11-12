TÜBA ödüllerinin sahipleri belli oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA), bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında dünyadaki bütün bilim insanlarına açık olarak verdiği uluslararası "TÜBA 2018 Akademi Ödülleri"nin sahipleri açıklandı.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, TÜBA 2018 Akademi Ödülleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Fen ve Mühendislik Bilimleri olmak üzere üç kategoride verilecek.

Yerli ve yabancı hakem görüşleri ve alan komitelerinin değerlendirmesi sonucu TÜBA Akademi Konseyince, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında Moğolistan Bilimler Akademisinden Bold Luvsandorj ve Bükreş Üniversitesinden Öğretim Üyesi Viorel Panaite ödüle layık görüldü. Luvsandorj, Türk ve Moğol dilleri, bunların arasındaki bağlantılar, Göktürk kitabeleri ve özellikle Uygur-Uranhay ve Sayan dilleri üzerine çalışmalarıyla ön plana çıktı. Panaite de Osmanlı uluslararası hukuk düşüncesi, özellikle savaş ve barış hukuku ile barış anlaşmaları üzerine çalışmalarıyla ödüle hak kazandı.

Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden Jackie Ying, biyomedikal, kataliz, enerji ve ileri malzeme uygulamaları, nano yapılı malzeme ve sistemlerin sentezi ve çeşitli uygulamalarının geliştirilmesi çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.

Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanında ise Minnesota Üniversitesi Öğretim Üyesi Fatih Mehmet Uçkun'a ödül verilmesi kararlaştırıldı. Uçkun, lösemi ve lenfomaya yönelik yeni tedavi yöntemleriyle bu alanda öne çıktı.

- Özgün, öncü ve çığır açıcı projeler ödüllendiriliyor

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TÜBA Başkanı Ahmet Cevat Acar, dünyadaki muadilleri gibi TÜBA'nın da önemli işlevlerinden birinin, üstün bilimsel başarıları ödüllendirmek olduğunu belirterek, "Bu bağlamda, titizlikle yürüttüğümüz uluslararası TÜBA Akademi, TÜBA-Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme (TÜBA-GEBİP) ve TÜBA Bilimsel Telif Eser (TÜBA-TESEP) ödül programları kapsamında şimdiye kadar 452 bilim insanı ve 196 bilimsel eser ödüllendirildi." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin uluslararası bilim ödülü ihtiyacını gözeterek 2015'te başlattıkları "TÜBA Akademi Ödülleri"nin gördüğü ilgiden memnun olduklarını ve bunun motivasyonlarını artırdığını vurgulayan Acar, üç alanda aday gösterilenler arasından, öncü, çığır açıcı bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan isimlere ödül verildiğini bildirdi. Acar, bu yılkilerle birlikte 13 bilim insanının TÜBA Akademi Ödüllerini kazandığını belirtti.

TÜBA Ödüllerinin, yakında açıklanacak TÜBA-GEBİP ve TESEP ödülleriyle birlikte, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine verileceğini aktaran Acar, şunları kaydetti:

"Ödül kazanan bilim insanlarını tebrik ediyor, aday gösteren kuruluş ve kişilere, değerlendirme sürecinde görev alan bilim insanları, üyelerimiz ve çalışanlarımızla yüksek himayeleri için Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi arz ediyorum. 2019 TÜBA Ödülleri için de önümüzdeki günlerde çağrıya çıkacağız."

TÜBA Akademi Ödülleri, Akademi madalyası ve yaklaşık 30 bin dolardan oluşuyor.