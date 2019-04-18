TÜBA'dan Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubunca 26-27 Nisan'da, Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde "1. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu" düzenleneceğini bildirdi.

Acar, yazılı açıklamasında, güvenilir gıda ve sağlıklı beslenmenin toplum sağlığı bakımından önemli olduğunu belirterek, bu konuda medyanın etkin bir rol oynadığını ifade etti.

Medyanın, başta gençler olmak üzere, toplumun beslenme alışkanlıklarına ve tercihlerine yön verdiğine işaret eden Acar, gıda ve sağlıklı beslenme konusunda halkın en doğru şekilde bilgilendirilmesi için medya ile bilim insanlarının iş birliği yapmasının önemini vurguladı.

Doğru beslenme ilkelerinin sağlıklı her birey için farklılık gösterdiğine dikkati çeken Acar, sağlık sorunları olan bireyler için özel beslenme stratejileri uygulanabildiğini hatırlattı.

Acar, sempozyum hakkında da bilgi vererek, etkinlik kapsamında "Gıda ve Beslenme İletişiminde Medyanın Rolü", "Ülkemizde Aşırı ve Yetersiz Beslenmeye Bağlı Sorunlar", "Güvenilir Gıda ve Sağlıklı Beslenmede Bilimsel Kanıtların Değerlendirilmesi", "Fermente Süt Ürünleri" başlıklı oturumların düzenleneceğini aktardı.

Etkinlikte bilim insanlarının yanı sıra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve TRT gibi ilgili kurumlardan uzmanların yer alacağını belirten Acar, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, TÜBA Akademi Asli Üyesi ve TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin'in de sempozyuma katılacağını bildirdi.









