Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda emlak mersin Trabzon LOCARD
Mutlu bir ilişki için 5 kural
Mutlu bir ilişki için!
Kozmetik sektörü Dubai'de
Kozmetik sektörü Dubai'de
Fındıkta kahverengi tehdit!
Fındıkta kahverengi tehdit!
Sanayiye “askeri“ görev
Sanayiye “askeri“ görev
Bir market daha açtı
Bir market daha açtı

TÜBA'dan Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu

- TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar: - "TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubunca 26-27 Nisan'da 1. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu düzenlenecek"

TÜBA'dan Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubunca 26-27 Nisan'da, Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde "1. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu" düzenleneceğini bildirdi.

Acar, yazılı açıklamasında, güvenilir gıda ve sağlıklı beslenmenin toplum sağlığı bakımından önemli olduğunu belirterek, bu konuda medyanın etkin bir rol oynadığını ifade etti.

Medyanın, başta gençler olmak üzere, toplumun beslenme alışkanlıklarına ve tercihlerine yön verdiğine işaret eden Acar, gıda ve sağlıklı beslenme konusunda halkın en doğru şekilde bilgilendirilmesi için medya ile bilim insanlarının iş birliği yapmasının önemini vurguladı.

Doğru beslenme ilkelerinin sağlıklı her birey için farklılık gösterdiğine dikkati çeken Acar, sağlık sorunları olan bireyler için özel beslenme stratejileri uygulanabildiğini hatırlattı.

Acar, sempozyum hakkında da bilgi vererek, etkinlik kapsamında "Gıda ve Beslenme İletişiminde Medyanın Rolü", "Ülkemizde Aşırı ve Yetersiz Beslenmeye Bağlı Sorunlar", "Güvenilir Gıda ve Sağlıklı Beslenmede Bilimsel Kanıtların Değerlendirilmesi", "Fermente Süt Ürünleri" başlıklı oturumların düzenleneceğini aktardı.

Etkinlikte bilim insanlarının yanı sıra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve TRT gibi ilgili kurumlardan uzmanların yer alacağını belirten Acar, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, TÜBA Akademi Asli Üyesi ve TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin'in de sempozyuma katılacağını bildirdi.





İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Cevat AcarGıda Ve Sağlıklı Beslenme SempozyumuTÜBA
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5