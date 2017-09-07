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TÜBA'dan temel bilimler öğretmenlerine kurs

- TÜBA'nın temel bilimler öğretmenlerine yönelik 6. Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu, 11-15 Eylül tarihlerinde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde yapılacak

TÜBA'dan temel bilimler öğretmenlerine kurs

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA), temel bilimler öğretmenlerine yönelik 6. Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu, 11-15 Eylül tarihlerinde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde gerçekleştirilecek.

Akademiden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBA'nın Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile imzaladığı protokol çerçevesinde ve Bilim Eğitimi Programı kapsamında, temel bilimler öğretmenlerine düzenlenen kurs, sorgulamaya dayalı öğrenme ve temel bilim eğitiminin etkinleştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Bilimin doğası, böcek ekolojisi ve arazi çalışması, dinamik matematik, Newton ve Einstein'ın çekim yasalarına farklı bir bakış, tarih ve değerler eğitimi ile kimya eğitiminde nanoteknolojik yaklaşımlar gibi başlıklar altında gerçekleştirilecek program, öğretmenlerin öğretme sürecinde öğrenciyle çok daha etkin bir iletişim kurma ve kanıta dayalı öğretim becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

MEB tarafından 15 ilden seçilen 180 öğretmenin katılacağı 5 günlük kursta, aralarında TÜBA Bilim Eğitimi Çalışma Grubu Üyeleri, TÜBA Üyeleri ve Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Programı (GEBİP) ödül sahiplerinin de yer aldığı alanında uzman 40 akademisyen tarafından temel bilimler alanında uygulamalı eğitim verilecek.






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