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TÜBA'nın GEBİP ve TESEP 2019 ödül başvuruları başladı

- TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar: - "Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı ve Bilimsel Telif Eser Ödül Programı​ 2019 yılı başvuruları, 4 Mart'a kadar yapılabilecek"

TÜBA'nın GEBİP ve TESEP 2019 ödül başvuruları başladı
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ANKARA (AA) - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı (GEBİP) ve Bilimsel Telif Eser Ödül Programı (TESEP) ​2019 yılı başvurularının, 4 Mart'a kadar yapılabileceğini bildirdi.

Acar, yaptığı yazılı açıklamada, 2001 yılından bu yana yürütülen GEBİP kapsamında farklı bilim alanlarında 480 üstün başarılı genç bilim insanının, 2008'den beri sürdürülen TESEP çerçevesinde ise 196 Türkçe bilimsel eserin ödüllendirildiğini belirtti.

TÜBA-TESEP kapsamında 2017 yılından bu yana her yıl "sosyal bilimler" alanında bir esere "Halil İnalcık Özel Ödülü" verildiğini aktaran Acar, ayrıca 2019 senesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Fuat Sezgin yılı" ilan edilmesiyle, "Fuat Sezgin Özel Ödülü" verilmeye başlanacağına da dikkati çekti.

Acar, GEBİP Ödülü sahiplerine 3 yıl boyunca her yıl için 20 bin liranın yanı sıra her yıl tez aşamasındaki doktora öğrencilerinin çalışmalarında kullanılmak üzere 6 bin lira, uluslararası nitelikteki bilimsel çalışmaları kapsamında düzenleyecekleri ulusal ve uluslararası toplantılar için ise 4 bin 500 liraya kadar ilave mali destek ve akademi üyelerince bilimsel danışmanlık sağlanacağını kaydetti.

İlk 3 yıldan sonraki 5 yıl boyunca yılda 1 kez yurt dışı bilimsel toplantılara ve etkinliklere katılım desteği olarak Avrupa ülkeleri için bin 500 dolar karşılığı lira, Avrupa dışı ülkeler için ise 2 bin dolar karşılığı lira verildiğine işaret eden Acar, TESEP kapsamında da telif eserler için 20 bin lira ve Kayda Değer Eser Ödülü (Mansiyon) olarak ise telif eserlerde 7 bin lira ödül verildiğini vurguladı.






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Ahmet Cevat AcarBilimsel Telif Eser Ödül Programı (TESEP) ​TÜBAÜstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı (GEBİP)
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