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TÜBİTAK 5 personel alacak

- TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli'de görevlendirilmek üzere 5 personel istihdam edecek

TÜBİTAK 5 personel alacak
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ANKARA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK), Ankara ve Kocaeli'de görevlendirilmek üzere 5 personel alımı yapılacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü ve Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 4'ü koruma memuru, 1'i şoför olmak üzere 5 personel istihdam edilecek.

Ankara ve Kocaeli'deki kadrolar için başvurularda istenen koşullar ve süreçler TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sayfalarından öğrenilebilecek.

Müracaatlar, 14 Haziran'a kadar Türkiye İş Kurumunun web sayfasından (https://esube.iskur.gov.tr) yapılabilecek.

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Personel AlımıTÜBİTAK
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