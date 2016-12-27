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TÜBİTAK ile TAS işbirliği yapacak

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Tataristan Bilimler Akademisi (TAS) arasında bilimsel ve teknoloji işbirliğine yönelik anlaşma imzalandı. TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum ve...

TÜBİTAK ile TAS işbirliği yapacak

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Tataristan Bilimler Akademisi (TAS) arasında bilimsel ve teknoloji işbirliğine yönelik anlaşma imzalandı.

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum ve Tataristan Bilimler Akademisi arasında bilimsel ve teknoloji işbirliğine yönelik anlaşmaya, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ile Tataristan Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Vadim Homenko imza attı.

Söz konusu anlaşma kapsamında Türk ve Tatar araştırmacılar ortak proje yürütecek, araştırmacılara destek sağlanacak.

Tataristan Bilimler Akademisi, bilim ve teknoloji faaliyetlerini fonlamasının yanı sıra, 7 enstitüyü ve 2 araştırma merkezini de bünyesinde barındırıyor. Bu enstitü ve merkezler dil, edebiyat, sanat, tarih, arkeoloji, uygulamalı göstergebilim, ekoloji, enformatik, demografi ve İslam konularında araştırma yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tataristan Bilimler AkademisiTÜBİTAK
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