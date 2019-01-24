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TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı İmza Töreni

- TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal: - "Sanayi Doktora Programı kapsamında verilen 4 bin 500 liralık burs, şu anda TÜBİTAK'ın verdiği en yüksek burstur" - "Programla üniversite-sanayi iş birliği sadece projeyle başlayıp biten değil, kurumsal ve sürdürülebilir bir hale dönüşecek" - "Sanayi Doktora Programı ülkeye çok önemli bir ivme kazandıracak, hatta bunun ülke dışında da örnek teşkil edebileceğine inanıyoruz"

TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı İmza Töreni
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ANKARA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, "Sanayi Doktora Programı" kapsamında doktora öğrencilerine verilecek 4 bin 500 liralık bursun, TÜBİTAK'ın verdiği en yüksek burs miktarı olacağını belirterek, "Sanayi Doktora Programı ile üniversite-sanayi iş birliği sadece projeyle başlayıp biten değil, kurumsal ve sürdürülebilir bir hale dönüşecek." dedi.

Mandal, TÜBİTAK'ta, "Sanayi Doktora Programı" kapsamında desteklenmeye hak kazanan projeler için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla düzenlenen imza töreninde konuştu.

Süreçte yer alan üniversiteler, firmalar ve Bakan Varank'a teşekkür eden Mandal, Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerinin ve cari açığın kapatılmasının, ülkenin orta yüksek teknolojiden yüksek teknoloji üreten ülkeler grubuna geçişiyle mümkün olabileceğini söyledi. Mandal, bu noktada, bilgi ve daha da önemlisi bilgiyi üretecek her düzeyde nitelikli insan kaynağının ortaya çıktığına işaret ederek, Sanayi Doktora Programı'nın tam da bu aşamada devreye girdiğini bildirdi.

Yüksek teknoloji alanında bilgi üretimi ve buna bağlı teknoloji geliştirme süreçlerinde insan kaynağının sahip olması gereken yetkinliklerin bilimsel derinlik gerektirebildiğini belirten Mandal, şunları kaydetti:

"Sanayi Doktora Programı, dünyadaki birçok ülkedeki örnekler izlenerek özgün biçimde hazırlandı. Programda uygulanan yöntem bireylerin desteklenmesi odaklı değil, bir kritik kitle oluşturmaya yönelik. Bundan dolayı her bir başvuruda en az 3 doktora öğrencisinin yetiştirilmesi ve istihdamı öngörüldü. Bu şekilde iş birliğinin zemini üniversitelerimizde Yükseköğretim Kurulu tarafından başlatılan ihtisaslaşma süreçlerine de katkı da bulunacaktır. Daha da önemlisi süreç doktora eğitimi sonrası, istihdam süreciyle de bütünleşik yapıda değerlendirilsin. Programın tasarımında tüm paydaşlar için kazan-kazan yaklaşımı gözetildi."

Mandal, program kapsamında doktora öğrencilerine verilecek 4 bin 500 liralık bursun, TÜBİTAK'ın vereceği en yüksek burs miktarı olduğuna dikkati çekti. Sanayi Doktora Programı ile üniversite-sanayi iş birliğinin sadece projeyle başlayıp biten değil, kurumsal ve sürdürülebilir hale dönüşeceğini ifade eden Mandal, programın ülkeye çok önemli bir ivme kazandıracağını, hatta ülke dışında da örnek teşkil edebileceğine inandıklarını dile getirdi.


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Hasan MandalSanayi Doktora ProgramıTÜBİTAK
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