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TÜBİTAK'tan görme engellilere özel kitap

- TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal: - "TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları yayımları kapsamında, yazar Beverley Birch tarafından kaleme alınan 'Pasteur'ün Mikroplarla Savaşı' adlı kitap, Braille alfabesiyle basıldı" - "Kitap fen bilgisi öğretmeni olan Pasteur'ün, çürümüş şeker pancarlarının neden olduğu bir problemi çözmeye çalışırken sergilediği bilimsel yaklaşım ve gerçekleştirdiği deneyler sonucunda yaptığı keşiflerin hikayesini anlatıyor"

TÜBİTAK'tan görme engellilere özel kitap

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları yayımları kapsamında, yazar Beverley Birch tarafından kaleme alınan "Pasteur'ün Mikroplarla Savaşı" adlı kitabın, görme engellere özel Braille (kabartma yazı) alfabesiyle basıldığını bildirdi.
Mandal, AA muhabirine, TÜBİTAK'ın görme engelli bireyler geliştirdiği ilk popüler bilim kitabına ilişkin açıklamalarda bulundu.
TÜBİTAK Popüler Bilim Kitaplarının, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana ülkede bilim okuryazarlığının gelişmesine önemli katkılar sağladığına işaret eden Mandal, kurumun bir ilki gerçekleştirerek, yazar Beverley Birch tarafından kaleme alınan "Pasteur'ün Mikroplarla Savaşı" adlı kitabın, Braille alfabesiyle basılarak yayımladığını söyledi.
- "Braille ve büyük puntolu özel baskı"
Mandal, "Pasteur'ün Mikroplarla Savaşı" adlı kitapla, Türkiye'de bilim okuryazarlığının görmeyen bireyleri de kapsayacak şekilde genişlemesini hedeflediklerine dikkati çekerek, "Bir fen bilgisi öğretmeni olan Pasteur'ün, çürümüş şeker pancarlarının neden olduğu bir problemi çözmeye çalışırken sergilediği bilimsel yaklaşım ve gerçekleştirdiği deneyler sonucunda yaptığı keşiflerin hikayesinin anlatıldığı 'Pasteur'ün Mikroplarla Savaşı', aynı zamanda sürükleyici bir serüven niteliğinde." diye konuştu.
Söz konusu kitapta, gözleri uygun ışıkla az da olsa görebilen okurlar için büyük puntolu ve yüksek kontrastlı metnin de yer aldığını aktaran Mandal, "Bu okuyuculara büyük kolaylık olacak. Ebeveynlerin görme zorluğu çeken çocuklarıyla beraber bu kitabı okumasına da imkan sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.
 

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