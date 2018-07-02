TÜBİTAK ulusal hedeflere odaklanacak

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bu yıl ve sonrası için kurumun temel stratejisinin, araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde ulusal hedeflere odaklanma olduğunu belirterek, "Bu noktada nitelikli bilgi ve nitelikli insan çok büyük önem arz ediyor." dedi.

Mandal, TÜBİTAK'ta düzenlenen, "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Yeni TÜBİTAK, Yeni Destek Programları ve Arayüz Kuruluşlar, Destek Programlarında Yenilikler Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmada, etkinlikte bilgi paylaşımından çok görüş ve katkıları almayı amaçladıklarını söyledi.

Çeşitli üniversitelerden rektörler ve öğretim üyelerinin de katıldığı toplantının önemine işaret eden Mandal, yeni destek programlarını akademisyenlerden gelen önerilere göre şekillendirmek istediklerini bildirdi.

Mandal, TÜBİTAK olarak bütün çalışmaları, bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminde gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Çalışmalarını "Bilim Merkezi Türkiye", "Teknoloji Üssü Türkiye" ve "İleri Sanayi Ülkesi Türkiye" hedefleriyle sürdürdüklerini söyleyen Mandal, destek mekanizmalarını geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Mandal, dünyadaki gelişme eğilimlerinden örnekler vererek, Türkiye'nin, Ar-Ge ve yenilik alanındaki temel problemlerine değindi. Bu noktada destek sistemlerinin daha çok girdi odaklı tasarlandığına ve çıktıların yeterince iyi ölçülmediğine dikkati çeken Mandal, şöyle devam etti:

"Yüksek teknolojili ürünlerin prototipten üretime geçişine yönelik destekler yetersiz kalıyor. Desteklerde yeterince odaklanma sağlanamıyor. Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu, ticarileşme faaliyetleri oldukça zayıf kalıyor. Son kullanıcı, projelerde olmadığında ürün doğrulaması yapılamıyor, teknoloji tabanlı ürün pazarda yer bulamıyor. Yetkinlik ve insan kaynakları ihtiyaç analizleri yapılmıyor ya da düzenli aralıklarla tekrarlanmıyor."

- "TÜBİTAK süreçleri geliştirmeyi sürdürecek"

Mandal, bu yıl ve sonrası için TÜBİTAK'ın temel stratejisinin, araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde ulusal hedeflere odaklanma olduğunu, bu noktada nitelikli bilgi ve nitelikli insanın çok büyük önem arz ettiğini söyledi. Bu kapsamda bazı özel iyileştirme alanları belirlediklerini aktaran Mandal, TÜBİTAK olarak süreçleri geliştirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Türkiye'nin, Avrupa yenilik karnesinde geçen yıl 29. sıraya yükseldiğini belirten Mandal, küresel rekabetçilik endeksinde ise (2017-2018) 137 ülke arasında 53. sırada yer aldığını bildirdi. Mandal, Türkiye'nin söz konusu sıralamalarda daha üst noktalara gelebilmesi için yüksek teknoloji çalışma ve uygulamalarına ağırlık verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Mandal, konuşmasının ardından, rektör ve öğretim üyelerinin sorularını cevapladı. Toplantıda, TÜBİTAK birimlerinin yürüttüğü destekleme programlarına ilişkin sunumlar yapıldı.