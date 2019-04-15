Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin moda EWE Bilsan dünya
İyi Geceler Ekonomi
İyi Geceler Ekonomi
Av sezonu bitiyor
Av sezonu bitiyor
Yaşadıkları kabusu anlattılar
Kabusu yaşadılar!
Türk-Arap İş Zirvesi
Türk-Arap İş Zirvesi
Türkiye'de hibrit çağı başlıyor
Hibrit çağı başlıyor

TÜBİTAK'a 94 personel alınacak

- TÜBİTAK'ın birimlerinden SAGE'ye 86, UME'ye 4, TÜBİTAK UZAY'a 1, TÜBİTAK MAM'a 3 personel alımı yapılacak

TÜBİTAK'a 94 personel alınacak
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) birimlerinden Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) 86 proje personeli, Ulusal Metroloji Enstitüsünde (TÜBİTAK UME) 4, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünde 1 (TÜBİTAK UZAY) ve Marmara Araştırma Merkezinde (TÜBİTAK MAM) 3 destek personeli istihdam edilecek.

TÜBİTAK Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, SAGE bünyesinde görev yapmak üzere araştırmacı, teknisyen ve teknik destek personeli olmak üzere 86 proje personeli alınacak. Bu ilan için son başvuru tarihi 6 Mayıs olarak belirlendi.

TÜBİTAK UME'ye 4, TÜBİTAK UZAY'a 1, TÜBİTAK MAM'a da 3 personel alımı yapılacak. Teknik ve destek personeli istihdamını kapsayan ilan için 19 Nisan'a kadar başvuruda bulunulabilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Personel AlımıResmi GazeteTÜBİTAK MAMTÜBİTAK SAGETÜBİTAK UME
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5