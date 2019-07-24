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TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü

- TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: - "Merkez ve enstitülerde iş birliği geliştirme modellerini artırıyoruz. Proje tabanlı iş birliklerinden birlikte iş yapma modellerine doğru geçme aşamasındayız, bu kapsamda örnek olabilecek yeni modeller geliştiriyoruz"

TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü
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ANKARA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Merkez ve enstitülerde iş birliği geliştirme modellerini artırıyoruz. Proje tabanlı iş birliklerinden birlikte iş yapma modellerine doğru geçme aşamasındayız, bu kapsamda örnek olabilecek yeni modeller geliştiriyoruz." dedi.

TÜBİTAK'ın kuruluşunun 56. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla, Kurumun başkanlık binasında gerçekleştirildi.

Mandal, burada yaptığı konuşmada, TÜBİTAK'ın 1963 yılından bu yana, Türkiye'nin geleceği için kritik öneme sahip bilim ve teknoloji konusunda her yaşta bilim insanının desteklenmesi ve yetiştirilmesi için katkıda bulunduğunu, kendisinin de bir TÜBİTAK doktora bursiyeri olduğunu söyledi.

TÜBİTAK'ın, üretilen bilginin toplumsal faydaya dönüştürülmesinde öncü kurumlar arasında yer aldığına işaret eden Mandal, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesinin hedefleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Mandal, Türkiye'nin ihtiyaçları, hedefleri, bölgesel ve küresel düzeyde lider ülke olması konusunda kuruma önemli görevler düştüğünü belirterek, programlarını bu kapsamda geliştirerek önemli adımlar attıklarını bildirdi.

- "10 milyon kişiye ulaştık"

Mandal, TÜBİTAK'ın programları, destekleri ve yayınlarıyla Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 10 milyon kişiye ulaştıklarını, bu yıl sadece bilim fuarları vasıtasıyla 762 bin 500 öğrencinin TÜBİTAK projesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Kurumun merkez ve enstitülerinde iş birliği geliştirme modellerini artırdıklarını dile getiren Mandal, "Proje tabanlı iş birliklerinden birlikte iş yapma modellerine doğru geçme aşamasındayız, bu kapsamda örnek olabilecek yeni modeller geliştiriyoruz." dedi.

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