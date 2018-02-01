TÜBİTAK'tan 48 TTO'ya 120 milyon lira destek

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunda alınan kararla, teknoloji transfer ofislerinin (TTO) desteklenmesi görevinin TÜBİTAK'a verildiğini belirterek, "Şu anda 38'i aktif olmak üzere toplamda 48 teknoloji transfer ofisini destekliyoruz ve bugüne kadar yaklaşık 120 milyon liralık kaynak aktardık." dedi.

Ergin, TÜBİTAK'ta düzenlenen, "Teknoloji Transferi İş Modelleri Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Çalıştayı"na katıldı.

Bilimsel gelişmelerin ve teknolojik değişim hızının sürekli arttığına işaret eden Ergin, üniversitelerin de bu değişimden etkilendiğini söyledi.

1980'li yılların başından itibaren iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ve sanayileşmesini tamamlamış ülkelerin "bilgi ekonomisi"ne geçmesiyle üniversitelere ve diğer araştırma kurumlarına yeni bir görev daha eklendiğine dikkati çeken Ergin, "Bu bağlamda, araştırma faaliyetlerinin toplumun, sanayinin ve diğer ekonomik aktörlerin ihtiyaçlarına odaklanması ve üretilen bilginin sosyal ve ekonomik gelişmeye katkı sağlaması da üniversitelerin işlevlerinden bir tanesi haline geldi." diye konuştu.

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun 2011 yılında aldığı kararla araştırmacıların ekonomik katma değer sürecine aktif katılımları ve akademik girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla faaliyet gösterecek TTO'ların desteklenmesi görevinin TÜBİTAK'a verildiğini anımsatan Ergin, şöyle devam etti:

"TÜBİTAK, TTO Destekleme Programı ile bu organizasyonların hayata geçirilmesine destek vermeye başladı. Program kapsamında 3 çağrı açtık ve 25 TTO'ya destek sağladık. TTO'lara yönelik hazırlık, başlangıç ve kapasite artırımı sağlanması ve uygulanması konusunda açılan 4 çağrıyla 23 üniversitenin TTO'suna destek sağladık. Şu anda 38'i aktif olmak üzere toplamda 48 TTO'yu destekliyoruz ve bugüne kadar yaklaşık 120 milyon liralık kaynak aktardık."

- 8 TTO'ya başarı sertifikası

Ergin, araştırma destek programlarıyla temel ve uygulamalı araştırma projelerine yılda 500 milyon lira fon sağladıklarının altını çizerek, Bilim İnsanı Destek Programı ile lisanstan doktora sonrasına kadar araştırmacıların bilimsel gelişimine katkı sağladıklarını dile getirdi. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı'nda, 1 milyon lira üzerinde bütçeye sahip projelerde akademik iş birliği şartı arandığına dikkati çeken Ergin, Üniversite-Sanayi İşbirliği Programı ile temel araştırması tamamlanmış ve belli bir aşamaya gelmiş teknolojilerin sanayiye aktarılmasına yönelik çalışmaları desteklediklerini anlattı.

Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı ile sahibi oldukları fikri mülkiyet haklarını kamu yararı doğrultusunda ticarileştirmek için çalıştıklarını vurgulayan Ergin, şunları kaydetti:

"Geçen yıl yapılan iki yasal düzenleme TTO'ları doğrudan ilgilendiriyor. Yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu'na göre öğrencilerden öğretim görevlilerine bütün araştırmacıları kapsayacak şekilde üniversitelerde ortaya çıkan buluşlar, 'çalışan buluşu' olarak değerlendirilmeye başlandı. Üretim Reform Paketi ile de TTO'lar Yükseköğretim Kanunu'na dahil edildi. TTO'ların 'sermaye şirketi' biçiminde yapılandırılması bu yasal değişikliğin en önemli unsuru olarak görülebilir."

Ergin, konuşmasının ardından, "Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı" kapsamında açılan çağrıda başarı gösteren Bahçeşehir, Düzce, Marmara, Okan, Pamukkale, Eskişehir Osmangazi, İzmir Ekonomi ve Samsun Ondokuz Mayıs üniversitelerinin TTO temsilcilerine sertifika verdi.