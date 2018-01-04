TÜBİTAK'tan bilim dergilerine abonelik fırsatı

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Bilim ve Teknik dergisinin yıllık aboneliği 84 lira yerine 60 lira, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerinin ise yıllık aboneliği 72 lira yerine 50 lira olarak satışa sunuluyor.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, "Bilim ve Teknik (15 yaş ve üzeri)", "Bilim Çocuk (7-12 yaş)" ve "Meraklı Minik (3-7 yaş)" dergileri, toplumda bilim ve teknoloji kültürü oluşturmada öncülük etmek, her yaştan insanı bilimle tanıştırmak, bilimi sevdirmek, bilimsel, teknolojik yenilikleri ve gelişmeleri anlaşılır dille okuyucunun bilgisine sunmak amacıyla yayımlanıyor. Yarım asırdır yayımlanan popüler bilim dergileri, yıla daha düşük fiyat ve ücretsiz kargo fırsatı sunan yeni abonelik kampanyasıyla giriyor.

En son fiyat artışı 2012 yılında yapılan dergilerin, bu yıl perakende satış fiyatı Bilim ve Teknik için 7 lira, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik için 6 lira olarak belirlenirken, kampanya kapsamında Bilim ve Teknik dergisinin yıllık aboneliği 84 lira yerine 60 lira, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerinin ise yıllık aboneliği 72 lira yerine 50 lira olarak satışa sunuldu.

İkili ve üçlü olarak da abone olunabilen kampanya kapsamında, herhangi 2 derginin yıllık abonelik ücreti 90 lira, 3 derginin yıllık abonelik ücreti ise 130 lira olarak belirlendi.

TÜBİTAK popüler bilim dergilerinin abonelik kampanyasından yararlanmak isteyenler, "www.tubitakdergileri.com.tr" adresinden bilgi alabilecek.