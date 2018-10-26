"Tüccar Marmarabirlik fiyatlarının altında alım yapıyor"

BURSA (AA) - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, tüccarın Marmarabirlik fiyatlarının altında ürün alımı yaptığını belirterek, "Türkiye'de sofralık zeytin rekoltesinde geçtiğimiz yıllara göre bir artış olmamasına rağmen ne oldu da geçtiğimiz yılın fiyatlarının altında ürün alımı yapıyorsunuz? Arz fazlalığımı var? Elinizi vicdanınıza koyun ve üreticiye siz de sahip çıkın." ifadesini kullandı.

Marmarabirlik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, ürün alımına tarihinde ilk kez 12 Ekim'de başlayan Birlik, bugün itibariyle 52,5 milyon lira karşılığında 6 bin 300 ton ürün aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2018-2019 ürün alım kampanyasının çok zorlu geçeceğini daha önce de birçok kez dile getirdiklerini belirtti.

Ortaklarının ilk önce ürünün erken olgunlaşması nedeniyle alımlara başlanmasını, daha sonra da fiyatların erken açıklanmasını istediğini bildiren Asa, "Birlik yönetim kurulu tarafından 17 Ekim tarihinde tavan 12,60 lira, taban 4,80 lira, yağlık 3,25 lira olarak ürün alım fiyatlarımız belirlendi. Fiyatlar erken açıklanmış olmasına rağmen tüccarın Marmarabirlik fiyatlarının altında ürün alımı yaptığını görüyoruz. Üreticimiz tüccara, 'Neden geçtiğimiz yıl fiyatlarının altında alım yapıyorsunuz?' diye soruyor mu acaba?" ifadelerini kullandı.

Marmarabirlik'in üreticilerin kuruluşu olduğunu vurgulayan Asa, "Üreticimiz, Marmarabirlik'in kıymetini bu yıl daha da iyi anlamış olmalıdır diye düşünüyorum. Zor günde yanında olan kooperatifine sahip çıkmalıdır. Ortaklarımızdan beklentimiz küçük hesapların içinde olmasınlar." değerlendirmesinde bulundu.

Ortaklarının, 'Kooperatife ürünü teslim edeyim, paramı alayım sonra kooperatif ne yaparsa yapsın' düşüncesinde olmaması gerektiğini belirten Asa, şunları kaydetti:

"Bu kurumun karına ortak oldukları gibi, olası bir zarar durumunda zararına da ortaklar. Bunun iyi bilinmesi gerekir. Ortaklarımız bizden en yüksek fiyatla ve en yüksek miktarda ürün almamızı, ürün bedellerini erken ödememizi, tüketiciyi düşünmeden yüksek fiyatla, yüksek miktarda satış yapmamızı istiyor. Ticarette böyle bir mantık yoktur. Sektörü, üretici, Marmarabirlik ve tüketici olarak üçlü saç ayağı şeklinde düşünmek gerekir. Eğer tüketiciyi düşünmezsek büyük bir hata yaparız. Kaldı ki depolama kapasitemiz ortada. Daha çok ürün alabilmek için depolama kapasitelerinin artırılması gerekmektedir. Durum böyleyken üreticimiz bizden her yıl destek bekliyor. Kar payı dağıtılmasını istiyor. Daha çok gübre almak, açıkladığımız fiyatların üstünde fiyat beklentisi oluyor. Bunu başarabilmek için Marmarabirlik'e yatırım yapma imkanı sağlanmalıdır. Üretici de kooperatifine destek vermeli."

- "Üretici batarsa, sektör batar"

Asa, fiyatların erken açıklanmış olmasına rağmen tüccarın ucuz fiyatla ürün aldığını yineleyerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buradan tüccara da seslenmek istiyorum, Türkiye'de sofralık zeytin rekoltesinde geçtiğimiz yıllara göre bir artış olmamasına rağmen ne oldu da geçtiğimiz yılın fiyatlarının altında ürün alımı yapıyorsunuz? Arz fazlalığımı var? Elinizi vicdanınıza koyun ve üreticiye siz de sahip çıkın. Eğer üretici ürünü yetiştiremez duruma gelirse zarar eder ve sektör de ürün temin edemez duruma gelir. Üretici batarsa, sektör batar."

Asa, müstahsil makbuzu olmadan yapılan ürün alımlarının haksız rekabeti de beraberinde getirdiğini vurgulayarak, bu duruma çözüm bulunmasını istedi.





