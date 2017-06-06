Tüfenkci, TÜSİAD heyetini kabul etti

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Özellikle reel sektörü ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik gayretlerimiz ve teşviklerimiz, almış olduğumuz tedbirlerle beraber, 2017 yılının yatırım yılı olacağını söyleyebiliriz." dedi.

Tüfenkci, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Koç ile beraberindeki heyeti Bakanlığın toplantı salonunda kabul etti.

Bakan Tüfenkci, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2017'ye ekonomik anlamda güçlü bir giriş yaptığını belirterek, geçen yıl yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen, hükümetin aldığı ciddi tedbirlerle, teşviklerle 2016'nın son çeyreğinden itibaren Türkiye'nin hem ihracatta, hem büyüme rakamlarında yükseliş trendine girdiğini söyledi.

Derecelendirme kuruluşlarının da Türkiye'nin bu performansını gördüğünü ve büyüme rakamlarını revize ettiğini ifade eden Tüfenkci, "Türkiye hep derecelendirme kuruluşlarını şaşırtmıştır. Yine 2017'de de şaşırtacaktır. Türkiye, yıl sonu itibarıyla yüzde 4'ün üzerinde bir büyümeyi rahatlıkla yakalayabilecek bir ivmeyi yakalamış durumda. Göreceksiniz kredi derecelendirme kuruluşları son çeyrekte büyüme rakamlarını daha da revize edecekler ve büyüme rakamlarını daha da yukarıya doğru taşıyacaklar." dedi.

Bunun Orta Vadeli Program'daki (OVP) öngörüleri yakalayabilme güçlerini ve kabiliyetlerini gösterdiğine işaret eden Tüfenkci, kamu maliyesindeki güçlü disiplinin de devam ettiğini vurguladı.

Tüfenkci, cari açığın düşürülmesi yönelik tedbirleri de aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Biz ihracatımızı daha da artırarak, bu cari açığı kapatabiliriz. Büyüme rakamlarını destekleyen tarım ürünlerindeki ve ihracatımızdaki rakamların bu yıl olumlu geleceğini de düşündüğümüzde, 2017 yılının 2016 yılından çok daha iyi geçeceğini düşünüyoruz. Özellikle reel sektörü ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik gayretlerimiz ve teşviklerimiz, almış olduğumuz tedbirlerle beraber 2017 yılı için yatırım yılı olacağını söyleyebiliriz. Kısa zaman sonra cazibe merkezlerindeki teşvik edilecek yatırımları da açıkladığımızda, bunlar yatırıma dönüşmeye başladığında, esasında bu bütün Türkiye'de etki edecek. Sadece o bölgeleri, 23 ili etkilemeyecek. Bütünüyle ekonominin esasında bu anlamıyla canlandırılmasına bir vesile olacağını düşünüyoruz. Ticaret noktasında zaten Türkiye canlılığını koruyor. İnşallah bu noktada da 2017 daha da canlanarak devam edecek."

Tüfenkci, Kredi Garanti Fonunun (KGF) oluşturduğu heyecan ve iyileştirmenin, küçük esnaf noktasında faizsiz KOSGEB kredileriyle desteklendiğini dile getirerek, "Küçük esnafımızın da işleyen çarka ayakta tutma noktasındaki gayrete destek olmalarıyla birlikte iç piyasadaki canlılığın 2017'de de devam edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam çağrısını da hatırlatan Tüfenkci, istihdamı artırma noktasında hem teşviklerin hem de isteklerinin bulunduğunu, TÜSİAD'la bu anlamda neler yapılabileceğini görüşeceklerini söyledi.

- "TÜSİAD'ın ülke ekonomisinde çorbada tuzu olduğunu söyleyebiliriz"

TÜSİAD Başkan Yardımcısı Ali Koç da gündemdeki konuları istişare etmek amacıyla iki üç ayda bir Ankara'da bakanlıkları ya da parti grup başkan vekillerini ziyaret ettiklerini söyledi.

TÜSİAD olarak bugün ve yarın 6 Bakanlığa ziyarette bulanacaklarına işaret eden Koç, bugün Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığını ziyaret ettiklerini, yarın da Maliye, Sağlık ve Ekonomi bakanlıklarını ziyaret edeceklerini söyledi.

Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen Türkiye ekonomisinin sağlam temellere dayandığını gösterdiğini belirten Koç, herşeye rağmen Türkiye'nin özellikle Maastrich kriterleri çerçevesinde rasyoları, Avrupa'daki bir çok ülkeye kıyasla daha iyi tutturduğunu ifade etti. Koç, şunları kaydetti:

"Ülke potansiyeline ulaşmamız, daha fazla yabancı yatırımcı çekebilmemiz ve ülkemizin gerek enflasyon olsun, gerek baktığımız diğer rasyolar olsun, daha iyi yapabilmemiz için hepimizin çalışması gerekiyor, hepimizin çorbada bir tuzu olması gerekiyor. Bu bağlamda da iş dünyasının büyük bir bölümünü temsil eden TÜSİAD olarak da elimizden gelen katkıları vermek üzere bu ziyaretlerde bulunuyoruz. Sadece bu ziyaretlerle değil, tüm mesai saatleri içinde bakanlıklar, bürokratlar, ilgili profesyonellerle zaten TÜSİAD yoğun çalışma içindedir. Pek çok konuda görüş alışverişi yapılır, ortak çalışmalar yapılır, raporlar paylaşılır, veriler raporlara geri bildirimler verilir. Bu bağlamda TÜSİAD'ın ülke ekonomisinde çorbada tuzu, baharatları olduğunu söyleyebiliriz. "

Bu görüşmelerde zaman zaman Bakanların ya da ilgili personellerin kendilerine verdiği görevler ödevler olduğunu dile getiren Koç, kendilerinin de bu ödevleri yapmaya gayret gösterdiklerini kaydetti.

Arada sağlıklı bir diyalog bulunduğuna işaret eden Koç, "Bu ziyaret de bunlardan biri. Bu sefer ilgili bakanlıkları ziyaret ediyoruz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da Türkiye'nin gelişimi açısından çok önemli bir konumda. Gümrüklerle ilgili pek çok madde var ana başlık altında toplamak gerekirse, en hızlı, en az maliyetli şekilde Türkiye'nin gümrük sisteminin çalışmasına dair önerilerimizi paylaşacağız." dedi.



