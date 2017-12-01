Tüfenkci'den

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Rıza Sarraf'ın ABD'de tanık olarak yer aldığı davaya ilişkin, "Türkiye'nin yapmış olduğu işlemler hem uluslararası hukuka, hem Türk hukukuna uygun işlemlerdir, bankacılık mevzuatına uygun işlemlerdir. Dolayısıyla bunun üzerinden Türkiye'ye bir sıkıştırma, ekonomik olarak tedirgin etme operasyonuna dönüştürmek veya birileri tarafından yapıldığı gibi siyasi bir çıkarım yapmak doğru değil." dedi.

Battalgazi Belediyesinde Doğanşehir ilçesi muhtarlarıyla basına kapalı gerçekleşen toplantıda bir araya gelen Tüfenkci, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD'de Rıza Sarraf'ın tanık olarak yer aldığı davanın hukuktan uzak, kumpas davası olduğunu kaydeden Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin yapmış olduğu işlemler hem uluslararası hukuka, hem Türk hukukuna uygun işlemlerdir, bankacılık mevzuatına uygun işlemlerdir. Dolayısıyla bunun üzerinden Türkiye'yi bir sıkıştırma, ekonomik olarak tedirgin etme operasyonuna dönüştürmek veya birileri tarafından yapıldığı gibi siyasi bir çıkarım yapmak doğru değil, yanlış. Netice itibarıyla bizim yapmış olduğumuz bütün işlemler tamamen uluslararası hukuka uygun olarak yapılmış işlemlerdir, Birleşmiş Milletlerin almış olduğu kararlara uygun işlemlerdir. Eğer Rıza Sarraf yanlış yapmışsa, Amerika Rıza Sarraf'ın yanlış yaptığını söylüyorsa kendisi orada gerekli cezayı, yargılamayı yapsın ama bunun faturasını Türkiye'ye kesmenin, yansıtmanın doğru olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum."

- "Milletimiz itibar etmiyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı para transferine ilişkin iddialarını anımsatan Tüfenkci, yalan dolanla siyasetin yapılamayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk günden itibaren, "İspat ederseniz ben bu makamı ve görevi bırakacağım. Siyaseti de bırakacağım." dediğini vurgulayan Tüfenkci, Kılıçdaroğlu'nun iddialarında samimi olmadığını belirtti.

Belgelerde bir suç unsuru olmadığını söyleyerek Kılıçdaroğlu'nun savcılığa gitmediğini hatırlatan Bakan Tüfenkci, "Eğer doğru, samimi olduğuna inanıyorsa birilerinin kumpasına gelerek siyaset yapması gerçekten CHP'ye yakışmıyor, ana muhalefet partisine hiç yakışmıyor. Biz dış güçlerin kumpaslarına alışmıştık ama bu değirmene içten de su taşıyanları görünce gerçekten çok üzülüyoruz. Baktığımız zaman milletimiz de itibar etmiyor." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun geçmişte de ortaya attığı iddiaların yalan olduğunun ortaya çıktığını söyleyen Tüfenkci, buna karşılık kendisinde bir yüz kızarıklığı görmediklerini ifade etti.

- Dövizdeki artış suni

İş başında olaylara hakim bir siyasi irade ortaya koyan bir hükümet olduğunu belirten Bülent Tüfenkci, bundan dolayı bazı şeyleri öngörebildiklerini ifade etti.

Yaşanan ekonomik gelişmelerle ilgili tedbirlerin Merkez Bankasının olaylara hakimiyetini gösterdiğini anlatan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Daha önce de biz ifade etmiştik, dolardaki bu artış suni bir artış. Yurt dışında da dolar belli miktarda yükseldi ama baktığımız zaman Türkiye'deki döviz fiyatlarında aşırı bir yükselme olduğunu ifade ettik. Bunun geçici olduğunu ifade ettiğimizde birtakım muhalefet, bunun gerçekçi olmadığını ifade etmişti. Son iki günde Türk Lirası, dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimlerinden birisi oldu. 'Yıl sonuna kadar bu seyir aşağı doğru olacak.' diye ifade edilebilir. İnşallah 2018 yılında da hem büyüme rakamlarımızı tutturacağız, hem de enflasyonu aşağı çekme ve istihdam noktasındaki öngörülerimizi tutturacağız."

- Malatya'da bazı evlerin işaretlenmesi

Malatya'da Alevi vatandaşların çoğunlukla yaşadığı mahallede bazı evlerin işaretlendiğini anımsatan Bakan Tüfenkci, kentin barış ve hoşgörü şehri olduğunu kaydetti.

Bu tür provokasyonların Malatya'da tutmayacağını vurgulayan Tüfenkci, "Birileri özellikle ekonomik anlamda Türkiye'yi yıpratmaya çalışırken, birileri de 2019'a giderken fay hatlarını, kırılma noktalarını kaşımaya yönelik birtakım provokasyonlara girebiliyor." dedi.