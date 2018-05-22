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TÜGİAD Ege'den İzmir raporu

- TÜGİAD Ege Şubesi Başkanı Can Yavaş: - "Raporda özellikle teknoloji yatırım imkanları ve sağlık turizmini ön plana çıkıyor. Sahip olduğu çok yönlü avantajları ve potansiyelini değerlendirerek İzmir'i dünya liginde hak ettiği konuma getirme azmindeyiz"

TÜGİAD Ege'den İzmir raporu

İZMİR (AA) - Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Ege Şubesi, "Tüm Yönleriyle İzmir Ekonomisi Raporu" hazırlattı.
TÜGİAD Ege Şubesi tarafından özel bir firmaya hazırlattırılan raporu TÜGİAD Ege Şubesi Başkanı Can Yavaş basın mensuplarıyla paylaştı.
Raporun İzmir’in ekonomik ve sosyokültürel panoramasını çıkardığını belirten Yavaş, "Raporda özellikle teknoloji yatırım imkanları ve sağlık turizmi ön plana çıkıyor. Sahip olduğu çok yönlü avantajları ve potansiyelini değerlendirerek İzmir'i dünya liginde hak ettiği konuma getirme azmindeyiz." dedi.
Kentin bazı sorunları olduğunu ifade eden Yavaş, "Ekonomisinin tüm bileşenleri ile sahip olduğu azamete, yüzyıllara dayanan tarım, ticaret, sanayi birikimine, eşsiz turizm potansiyeline karşılık İzmir’in yoğun göç, hızlı nüfus artışı ve fiziki büyüme gibi faktörlere bağlı demografik, sosyoekonomik ve kentsel sorunları da bulunuyor. Bu raporumuzda bu yönleri de bulmanız mümkün." diye konuştu.
Raporda, kamu ve özel sektör kuruluşlarının iş birliğiyle yürütülecek Ar-Ge, inovasyon süreçleri ile İzmir'in kısa bir süre içinde ileri teknoloji alanında önemli bir üs haline geleceği vurgulandı.
- Sağlık turizmi
İzmir'in bir diğer önemli gelişim alanının ise sağlık turizmi olduğuna raporda yer verildi.
İzmir'in sağlık turizmi ile markalaşması yönündeki çalışmalara ağırlık verilmesinin önemine dikkat çekilen raporda, Türkiye'nin bu alanda potansiyelini iyi değerlendirerek 100 milyar doları aşan dünya sağlık turizmi pazarından aldığı payı artırma yolunda en büyük katkıyı yapacak illerin başında İzmir'in yer aldığına vurgu yapıldı.
İzmir'e 2010-2011 yıllarında yaklaşık 9 bin, 2016-2017'de ise yaklaşık 25 bin kişinin göç ettiği belirtilen raporda, nitelikli iş gücü göçünün artmasına rağmen hala emeklilerin önemli bir oran oluşturduğu bildirildi.
Türkiye bütçesinin yüzde 10'unu İzmir'in sağladığı ifade edilen raporda, 2017'de 677 milyar lira olan Türkiye bütçe harcamalarından kentin 14,4 milyar lira, yüzde 2,1 oranında pay aldığı da vurgulandı.

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